Κρατούμενος επιτέθηκε σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους

Ρεπορτάζ: Θάνος Περβολαράκης

Ένα ακόμη επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Αλικαρνασσού με ένας κρατούμενο να επιτίθεται σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής όταν κατά το κλείσιμο της φυλακής, ένας κρατούμενος αραβικής καταγωγής, επιτέθηκε σε έναν σωφρονιστικό υπάλληλο, τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, γρονθοκόπησε χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Την ώρα όμως που τον οδηγούσαν στο κρατητήριο, εκείνος επιχείρησε εκ νέου να του επιτεθεί.