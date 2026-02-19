Κρατούμενος έφτιαξε μαχαίρι από σπασμένο τζάμι – Ήθελε να επιτεθεί σε σωφρονιστικό υπάλληλο

Μαχαίρι από σπασμένο τζάμι έφτιαξε ένας νεαρός αλλοδαπός κρατούμενος στις φυλακές Κασσαβέτειας, με σκοπό να επιτεθεί σε φύλακα και να τον τραυματίσει, όπως αναφέρουν διασταυρωμένες πληροφορίες.

Ο νεαρός συνελήφθη για οπλοκατοχή, το μαχαίρι κατασχέθηκε, οδηγήθηκε χθες στο Αυτόφωρο, αλλά η δίκη αναβλήθηκε, για να κληθεί ο μάρτυρας όπως αναφέρει το magnesianews.

Όπως αναφέρουν διασταυρωμένες πληροφορίες, κατηγορούμενος είναι ένας 19χρονος Αιγύπτιος, που κρατείται στην πτέρυγα νέων της Κασσαβέτειας, 18-21 χρονών, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης φέρεται να έσπασε τζάμι και έφτιαξε αυτοσχέδιο μαχαίρι, στη λαβή του οποίου έδεσε πανί για να μην κοπεί.

Ο νεαρός πιθανολογείται ήθελε να επιτεθεί σε σωφρονιστικό υπάλληλο, που οδηγεί τους κρατούμενους στους θαλάμους τα βράδια και ευτυχώς, δεν το έκανε, γιατί θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός αλλοδαπός προ ημερών χαρακώθηκε στα χέρια, ενώ απομακρύνθηκε από το μαγειρείο όπου βοηθούσε, γιατί στον χώρο υπάρχουν μπαλτάδες, μαχαίρια και άλλα αντικείμενα που μπορεί να γίνουν «όπλα» στα χέρια του.

Ο 19χρονος εκτίει ποινή 3 ετών φυλάκισης για ληστεία τον Νοέμβριο του 2024.