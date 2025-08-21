Κρατούμενοι έπαθαν δηλητηρίαση

Στις δικαστικές φυλακές Ναυπλίου σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης.

Το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου, τριάντα κρατούμενοι εντός του καταστήματος εμφάνισαν συμπτώματα που υποδηλώνουν τροφική δηλητηρίαση.

Διαβάστε επίσης

Ως αποτέλεσμα, επτά από τους πληγέντες κρατούμενους χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Οι υπόλοιποι παραμένουν κλινήρεις στις φυλακές, όπου βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του συμβάντος.

Το περιστατικό προκάλεσε σημαντική αναστάτωση τόσο στον πληθυσμό των κρατουμένων όσο και στο προσωπικό της φυλακής.