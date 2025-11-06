Κρατούμενοι αφήνονται κατά λάθος ελεύθεροι από τις βρετανικές φυλακές κάθε εβδομάδα, δήλωσε σήμερα υπουργός, αποκαλύπτοντας το μέγεθος ενός προβλήματος που έγινε γνωστό με την κατά λάθος απελευθέρωση μετανάστη, καταδικασμένου για σεξουαλική επίθεση, του οποίου τα αδικήματα είχαν προκαλέσει εβδομάδες διαδηλώσεων.

Η κατά λάθος απελευθέρωση του Αιθίοπα αιτούντος άσυλο Χαντούς Κεμπάτου τον περασμένο μήνα επέτεινε την πίεση στην κυβέρνηση, που πασχίζει να διαχειριστεί τις υπερπλήρεις φυλακές και ένα κατακερματισμένο σύστημα μετανάστευσης.

Η σύλληψή του τον Ιούλιο είχε ήδη προκαλέσει διαμαρτυρίες έξω από ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνταν αιτούντες άσυλο στο Έπινγκ, βορείως του Λονδίνου, οι οποίες στη συνέχεια κλιμακώθηκαν σε ευρύτερες αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις. Ύστερα από τριήμερο ανθρωποκυνηγητό, ο Κεμπάτου απελάθηκε.

Αυτή την εβδομάδα, δύο ακόμα κρατούμενοι αφέθηκαν κατά λάθος ελεύθεροι -συμπεριλαμβανομένου ενός Αλγερινού του οποίου το όνομα είχε προστεθεί στο μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων και ο οποίος είχε υπερβεί το χρονικό όριο παραμονής του στη χώρα που του επέτρεπε η βίζα του-- έχουν δημιουργήσει περαιτέρω ανησυχίες για το σωφρονιστικό σύστημα, του οποίου τα ιδρύματα είναι ασφυκτικά γεμάτα καθώς ο αριθμός των τροφίμων στην Αγγλία και την Ουαλία διπλασιάστηκε τα τελευταία 30 χρόνια.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι 262 φυλακισμένοι αφέθηκαν κατά λάθος ελεύθεροι το 12μηνο έως τον Μάρτιο του 2025 -η τέταρτη συνεχή χρονιά που ο αριθμός αυτός καταγράφει αύξηση, ενώ είναι υπερδιπλάσιος των 115 που αναφέρθηκαν μία χρονιά νωρίτερα.

«Το σύστημα είναι το απόλυτο χάος», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio η Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, υφυπουργός στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Απελαύνουμε περισσότερους ξένους φυλακισμένους από ποτέ», δήλωσε η ίδια. «Θα τους απελαύνουμε μόλις καταδικάζονται, αντί να περιμένουμε να εκτίσουν την ποινή τους στις φυλακές τους».

Οι κατά λάθος απελευθερώσεις έχουν αυξήσει επίσης την πίεση προς τον Ντέιβιντ Λάμι, τον υπουργό Δικαιοσύνης και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, που είπε χθες στο κοινοβούλιο ότι είχε αυστηροποιήσει τους κανόνες για να διορθώσει το πρόβλημα, χωρίς να αποκαλύπτει ότι γνώριζε για τα πρόσφατα λάθη.

Η Ντέιβις-Τζόουνς απέδωσε την κρίση αυτή στα 14 χρόνια «λιτότητας και υποχρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών μας» καθώς και στην αποτυχία, υπό την προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών, κατασκευής νέων φυλακών.