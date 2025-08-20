ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 2025 (Αναχρονιστική μετάθεση Αστυνομικού)

Ποιος αξιολογεί ποιον……. και ποιος ελέγχει αυτόν που αξιολογεί ; Και αυτός που αξιολογείται……. μπορεί να βρει το δίκιο του αν αυτός που τον αξιολόγησε δεν τον αξιολόγησε δίκαια και με αντικειμενικά κριτήρια ;

Ένα σταυρόλεξο όλα τα παραπάνω. Ήδη το μυαλό μου κουράστηκε να αναρωτιέται και να κάνει συνειρμούς. Αφορμή όλων των παραπάνω ;

Μα τι άλλο η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΎ. Μα είναι απλό θα σου πει κάποιος ..... ο ανώτερος κρίνει τον κατώτερο και στο κάτω κάτω ήρθε η ώρα του να πάει αλλού, να έρθει κανένας άλλος στη θέση του. Ξέρεις πως είναι αυτά !

ΌΧΙ δε ξέρω απαντώ και ας είμαι 22 χρόνια Δικηγόρος. Όπως στο ελεύθερο επάγγελμα ψάχνεις τους καλύτερους για να συνεργαστείς ή να δουλέψουν για λογαριασμό σου, φαντάζομαι και στην Ελληνική Αστυνομία αναζητάς τους καλύτερους, με τα ανάλογα προσόντα, να βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις ώστε η Υπηρεσία να δουλεύει ρολόι και το Κράτος Δικαίου να Δικαιώνεται για τις επιλογές του !

Άλλωστε ρητά το λέει και ο νόμος …ΠΔ 100/2003 άρθρο 12 παρ 2 οι τακτικές εσωτερικές μεταθέσεις αστυνομικών γίνονται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια…

Μα τι λες ; Είσαι με τα καλά σου; Που ζεις ; Σε ποια χώρα και σε ποια εποχή ; ………

Και όμως όλα τα παραπάνω είναι πραγματικός διάλογος. Είναι διάλογος με εν ενεργεία αστυνομικό που και ο ίδιος στο παρελθόν αντιμετώπισε, ξαφνική και αναιτιολόγητη τακτική εσωτερική μετάθεση με πρωτοβουλία ανωτέρου του. Κάτι αντίστοιχο με σημερινό εντολέα μου, που τυγχάνει να τον γνωρίζω σχεδόν όσα χρόνια ασκώ το επάγγελμα μου. Και απ όσο πληροφορήθηκα δεν είναι ο μόνος. Έχουμε πολλαπλές τακτικές εσωτερικές μεταθέσεις αστυνομικών το τελευταίο διάστημα στο Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί για πολλά χρόνια.

Το παράδοξο; Ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός έχει βαθμολογικά αξιολογηθεί ως εξαίρετος από προηγούμενους ανώτερους του Αξιωματικούς. Επιπλέον δεν έχει υποπέσει σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής του κατάστασης στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Το πιο σημαντικό δε είναι ότι έχει εκπαιδευτεί στο εξωτερικό λαμβάνοντας πτυχίο αξιολογητή εναέριων συνόρων της Schengen από την Frontex και την αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ίσως να είναι και το μοναδικό στη Θεσσαλονίκη.

Συνεπώς τι ισχύει ; Γιατί μετατίθεται χωρίς ο ίδιος να το θέλει; Βρέθηκε άλλος με περισσότερα προσόντα και εμπειρία ; Παραβιάζει τα υπηρεσιακά του καθήκοντα;

Όλα τα παραπάνω είναι λοιπόν η πραγματικότητα που βιώνει τη σημερινή εποχή ένας ‘’Δημόσιος Υπάλληλος’’. Μόνο που ο Αστυνομικός δεν είναι απλά ένας Δημόσιος Υπάλληλος. Είναι αυτός που κρατά τα θεμέλια του Κράτους Δικαίου. Είναι ο ίδιος το Κράτος Δικαίου. Είναι αυτός που εφαρμόζει τους νόμους και οι νόμοι εφαρμόζονται πρώτα στον ίδιο.

Δε μπορούμε να ρισκάρουμε, να γενικολογούμε, να δυσφημίζουμε, να απαξιώνουμε την υπηρεσιακή του κατάσταση χωρίς να αιτιολογούμε με σαφήνεια ως Υπηρεσία τους λόγους που οδηγούν στη μετακίνηση του.

Ναι είμαστε στο 2025! Ναι είμαστε ένα Ευρωπαϊκό κράτος! Ναι είμαστε ένα Κράτος Δικαίου! Ναι υπάρχουν νόμοι που καθορίζουν τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια της εσωτερικής μετάθεσης ενός αστυνομικού!

ΌΧΙ δεν αιτιολογείται τίποτε από τα παραπάνω στην απόφαση μετακίνησης του εντολέα μου αστυνομικού.

Από όλα τα παραπάνω εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα ότι δυστυχώς πολλές φορές οι Τακτικές Εσωτερικές Μεταθέσεις των αστυνομικών γίνονται με μη νόμιμα και δίκαια κριτήρια, καθώς δε βασίζονται στις Συνταγματικές Αρχές της χρηστής διοίκησης, της νομιμότητας και της διασφάλισης του Δημοσίου Συμφέροντος και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να υποθάλπουν στοιχεία υπηρεσιακού μπούλινγκ που και αυτό τιμωρείται από το νόμο.

Και καταλήγουμε πάλι στο ίδιο ερώτημα …ποιος θα αξιολογήσει αυτόν που αξιολόγησε τον συγκεκριμένο αστυνομικό που πρότεινε τη μετάθεση του; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν συντελέστηκε παραβίαση των διατάξεων του νόμου;

Η όποια απάντηση οφείλει να δοθεί στα πλαίσια ενός Κράτους Δικαίου και όχι στα πλαίσια ενός Κράτους αναχρονιστικών τακτικών και απόψεων.

Έχει ξημερώσει ήδη και είναι 2025...!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

Δικηγόρος

(Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτα Φαρμάκη και συνεργάτες)