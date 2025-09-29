Κρατικό Πτυχίο Γαλλικών Β2 και Γ2. Πιστοποίηση Γαλλικών B2 - C1 - C2 για ΑΣΕΠ και κρίσεις Δημοσίων Υπαλλήλων: ισχυρή ζήτηση για την κορυφαία προετοιμασία στην Ελλάδα με πάροχο τα Πιστοποιημένα Κέντρα Ευρωδιάσταση

Ισχυρή ζήτηση παρουσιάζουν τα προγράμματα για μοριοδοτούμενες πιστοποιήσεις Γαλλικών που παρέχονται από την Ευρωδιάσταση, τα κορυφαία στην Ελλάδα Πιστοποιημένα Κέντρα Προετοιμασίας για αναγνωρισμένα πτυχία Γαλλικών επιπέδου B2 - C1 - C2. Ειδικά για την έναρξη Οκτωβρίου, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από μία σειρά σημαντικών εκπτώσεων και παροχών.

Η πιστοποίηση Γαλλικών που θα αποκτηθεί μπορεί να χρησιμεύσει τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και έχει διά βίου ισχύ. Πέρα από τη χρήση της πιστοποίησης για διαγωνισμούς δημοσίου / προκηρύξεις / πίνακες αναπληρωτών / κρίσεις Δημοσίων Υπαλλήλων / προσλήψεις σε Περιφέρειες / Δήμους κλπ, είναι δεδομένη η ευρεία χρήση της γαλλικής γλώσσας σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα.

Τα εντατικά μαθήματα Γαλλικών για ενήλικες που παρέχει η Ευρωδιάσταση οδηγούν στις εξετάσεις DELF B2 και ΚΠΓ Β2 σε 8 μήνες. To DELF B2 και το Κρατικό Πτυχίο Γαλλικών B2 είναι δύο άριστες επιλογές για κάθε ενήλικο που ενδιαφέρεται για απόκτηση πιστοποίησης στα Γαλλικά. Για τους ενδιαφερόμενους που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Β2, υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα για συμμετοχή στις εξετάσεις του DALF C2 και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Γαλλικών επιπέδου Γ (Γ1/Γ2) σε 8 μήνες.

Τα προγράμματα Γαλλικών που παρέχει η Ευρωδιάσταση αποτελούν προϊόν 28ετους εμπειρίας και εξέλιξης και είναι στοχευμένα στη γρήγορη και αποτελεσματική εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας και στην ταχύρυθμη προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης ΚΠΓ και DELF - DALF. Η Ευρωδιάσταση είναι τα Πιστοποιημένα Κέντρα Εκμάθησης Γαλλικών που πρώτα στην Ελλάδα υλοποίησαν και εξέλιξαν προγράμματα εκμάθησης Γαλλικών με στόχευση στη γρήγορη απόκτηση πιστοποίησης (ειδικά του Κρατικού Πιστοποητικού Γλωσσομάθειας Γαλλικών, από τα πρώτα χρόνια υλοποίησής του). Μέχρι και σήμερα, διατηρούν ηγετική θέση στον τομέα αυτό. Όλα τα προγράμματα που παρέχει η Ευρωδιάσταση διακρίνονται - μεταξύ άλλων - και για τον ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΑΡΚΗ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ που περιλαμβάνουν (25% - 50% επιπλέον από την πλειοψηφία “παρόμοιων” προγραμμάτων), στοιχείο ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ για τη διασφάλιση της επιτυχίας. Όλα τα προγράμματα που παρέχει η Ευρωδιάσταση καλύπτονται από Γραπτές Εγγυήσεις.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από ένα εξαιρετικό team πιστοποιημένων καθηγητριών και καθηγητών Γαλλικών, με εκτεταμένη εμπειρία στην εντατική προετοιμασία ενηλίκων για εξετάσεις πιστοποίησης γαλλικής γλώσσας, καθώς και ως επιτηρήτριες / επιτηρητές και εξετάστριες / εξεταστές. Το γεγονός ότι τα μαθήματα διεξάγονται σε τμήματα, εξασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους πολύ χαμηλό κόστος (εξοικονόμηση 80% κατά μέσο όρο σε σχέση με τα ιδιαίτερα μαθήματα).

Τα μαθήματα παρέχονται εξ αποστάσεως (online), δια ζώσης ή με τη μορφή υβριδικών μαθημάτων (blended learning). Τα online μαθήματα παρέχονται είτε σε πραγματικό χρόνο είτε με τη μορφή ασύγχρονης εκπαίδευσης (ή συνδυαστικά). Όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και σε video.

Πάνω από 3.450 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ επιτυχόντες στις εξετάσεις Γαλλικών επιπέδου Β2, Γ1 και Γ2. Testimonials ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ σπουδαστών μπορείτε να δείτε εδώ.

