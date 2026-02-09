Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν νεαρό που παρασύρθηκε με τη μηχανή του από ορμητικά νερά – Ανέσυραν το όχημα από τον πυθμένα ποταμού

Σωτήρια αποδείχθηκε η παρέμβαση μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Εορδαίας, οι οποίοι έσωσαν νεαρό άνδρα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ποταμού στην περιοχή της Εορδαίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, περίπου στις 16:30, στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Δροσερού.

Ο νεαρός Π.Δ., οδηγώντας μηχανή ανώμαλου δρόμου, επιχείρησε να διασχίσει το ποτάμι, ωστόσο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου που βρίσκονταν στην περιοχή αντιλήφθηκαν άμεσα το συμβάν και έσπευσαν να βοηθήσουν, καταφέρνοντας να απεγκλωβίσουν τον νεαρό, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

Με τη συνδρομή ακόμα δύο ατόμων που ειδοποιήθηκαν, ανέσυραν και τη μοτοσικλέτα, η οποία είχε καταλήξει στον πυθμένα του ποταμού.

Με αφορμή το περιστατικό, απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από επικίνδυνα σημεία, καθώς η στάθμη των ποταμών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη λόγω των καιρικών συνθηκών.

