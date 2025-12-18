Κοζάνη και Εορδαία «ενώνουν» δυνάμεις για το κορυφαίο έθιμο των Μωμόγερων

Το κορυφαίο έθιμο των Μωμόγερων θέλουν να προβάλουν οι δήμοι Κοζάνης και Εορδαίας, οι οκτώ σύλλογοι του εθιμικού δρώμενου στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας - Ηπείρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, σε μια προσπάθεια να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής.

Για τον λόγο αυτό αποφάσισαν να «ενώσουν» δυνάμεις και να δημιουργήσουν ένα ευρηματικό και έξυπνο σποτάκι, με στόχο να προβάλουν το έθιμο σε όλη τη χώρα και να προσελκύσουν επισκέπτες στη δυτική Μακεδονία κατά τη διάρκεια αναβίωσής του.

Οι Μωμόγεροι αποτελούν ένα ξεχωριστό έθιμο του Δωδεκαημέρου, που αναβιώνει στα χωριά Σκήτη, Άγιο Δημήτριο, Ρυάκιο, Τετράλοφο, Αλωνάκια, Πρωτοχώρι, Κομνηνά, Ασβεστόπετρα και Καρυοχώρι αλλά και στις πλατείες των δύο πόλεων: της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας. Είναι ένα πανάρχαιο ποντιακό δρώμενο με ρίζες στην προχριστιανική εποχή, που συμβολίζει την αναγέννηση της φύσης, με μεταμφιεσμένους που χορεύουν και εύχονται.

Η πρώτη μεγάλη εκδήλωση θα γίνει αύριο, Παρασκευή, στις 6:30 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Νίκης της Κοζάνης, ενώ θα συνεχιστούν όλες τις ημέρες των γιορτών με το κλείσιμο να τελείτε την ημέρα των Θεοφανίων, 6 Ιανουαρίου, στην Πτολεμαΐδα.



Δείτε το σποτ για το έθιμο των Μωμόγερων:

*Τις συνημμένες φωτογραφίες παραχώρησε το Γραφείο Τύπου Δήμου Κοζάνης