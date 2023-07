Κωτσόβολος: Σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης

H περαιτέρω μεγέθυνση, υγιής ανάπτυξή και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων, αποτελούν στόχους της διοίκησης για την Κωτσόβολος ανέφερε ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κωτσόβολος - Dixons South East Europe, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη διαδικασία πώλησης που έχει ανακοινωθεί από την Currys και βρίσκεται σε εξέλιξη από την Citi, στη διάρκεια παρουσιάσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για την χρήση που έκλεισε.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στην αξία της αλυσίδας είπε χαρακτηριστικα ότι είναι δύσκολο να αποτιμηθεί καθώς είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μία απλή αλυσίδα λιανικής. Η Κωτσόβολος είναι state of the art. Αν η εταιρεία δεν ήταν σε μία μικρή αγορά όπως η Ελλάδα, αλλά σε μία μεγαλύτερη, θα είχε πολύ ευκολότερα 4,5 - 5% Return on Sales, θα είχε πολύ μεγαλύτερη κερδοφορία και θα ήταν ανίκητη.

Η Κωτσόβολος παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά της για το οικονομικό έτος 2022-2023, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου. Ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα 733 εκ.ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 12.1%, σε σχέση με το οικονομικό έτος 2021-2022. Tα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 48.6 εκ.,ευρώ από 51.7 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν στα 20.7 εκ.,ευρω από 25.2 εκ. ευρω το 2021-2022, παρουσιάζοντας μείωση, λόγω των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων σε όλες -ανεξαιρέτως - τις γραμμές κόστους, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης στο κόστος πωληθέντων. Οι επενδύσεις για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος έφτασαν τα 13.4 εκ., έναντι 13.3 εκ. ευρω το 2021-2022, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα έκλεισαν στα 82.8 εκ.ευρώ έναντι 59.4 εκ.ευρώ το 2021-2022, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 39.4%.

Όπως επισήμανε ο κ.Βασιλάκος, η Κωτσόβολος, κατά το οικονομικό έτος 2022-2023, ενίσχυσε για μία ακόμα χρονιά τα μερίδιά της στην ελληνική και την κυπριακή αγορά, συνεχίζοντας εντατικά τις επενδύσεις της, όσον αφορά το δίκτυο καταστημάτων της. Συγκεκριμένα, άνοιξε 3 νέα καταστήματα στην Ελλάδα και ένα ακόμα στην Κύπρο -το τρίτο κατά σειρά-, ενώ ολοκλήρωσε μία σειρά σημαντικών αναβαθμίσεων, τόσο σε υποδομές, όσο και σε λειτουργικά συστήματα εξυπηρέτησης, δίνοντας στους πελάτες της πρωτοποριακές λύσεις, μέσα από ένα ισχυρό omnichannel λειτουργικό μοντέλο. Παράλληλα, ενίσχυσε την εφοδιαστική της αλυσίδα, με επενδύσεις σε ρομποτικούς αυτοματισμούς τελευταίας τεχνολογίας, ενώ, ολοκλήρωσε μία σειρά μεγάλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως, μεταξύ άλλων, την πλήρη μετάβαση όλων των συστημάτων της εταιρείας σε νέες σύγχρονες πλατφόρμες λογισμικού, αλλά και τη μετάβαση αυτών, στο Microsoft Azure cloud.

Ο κ. Βασιλάκος τόνισε ότι σε «σε ένα περιβάλλον συνεχών προκλήσεων, ολοκληρώσαμε μία ακόμα επιτυχημένη χρονιά. Επεκτείνοντας συνεχώς τα όριά μας και αναβαθμίζοντας τις υποδομές μας, προσφέραμε ολιστική και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, παρουσιάσαμε καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις σε όλο το φάσμα του λειτουργικού μας μοντέλου, ενώ παράλληλα, μετασχηματιστήκαμε σε μία σύγχρονη πλατφόρμα που μετατρέπει τα δικά μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε ολοκληρωμένες λύσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και σε μία πλατφόρμα κυκλικής οικονομίας, κοινωνικής συνεισφοράς και βιωσιμότητας».