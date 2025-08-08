Κώστας Μπάρκας: Η αστυνομία της Πρέβεζας εκπέμπει SOS

Στο πλαίσιο των επαφών του με επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς του Νομού Πρέβεζας, ο Βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, Κώστας Μπάρκας, επισκέφθηκε τα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας, όπου είχε εποικοδομητική συνάντηση με εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν υπόψη του Βουλευτή σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του αστυνομικού προσωπικού, όπως η υποστελέχωση, ο μεγάλος αριθμός συνταξιοδοτήσεων, η γήρανση του υπάρχοντος δυναμικού, καθώς και η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων. Συζητήθηκαν, επίσης, οι ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργούνται από την αστυνόμευση απομακρυσμένων περιοχών και η ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών, με κυρίαρχο αίτημα την κατασκευή νέου Αστυνομικού Μεγάρου στο πρώην στρατόπεδο «Κονκουρή».

Ο Κώστας Μπάρκας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου που επιτελεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στην Πρέβεζα, επανέλαβε τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα της Ένωσης, δεσμευόμενος να τα αναδείξει θεσμικά και πολιτικά, τόσο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο όσο και στον δημόσιο διάλογο. Ο Βουλευτής συνεχίζει τις επαφές του με κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς του Νομού, με στόχο την καταγραφή των αναγκών και την προώθηση ρεαλιστικών λύσεων που ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και την καθημερινότητα των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας.

Πηγή: dimotikoradiofono.gr