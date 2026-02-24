Κως: Μηχανική βλάβη σε πλοίο - Τραυματισμός του Πλοιάρχου

H ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κω ότι το επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) «ΣΤΑΥΡΟΣ» Ν.Π. 10599 παρουσίασε βλάβη στο αριστερό πρυμναίο βαρούλκο, κατά την προσέγγισή του στο λιμάνι της Κω.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε με ίδια μέσα, ενώ πριν τον απόπλου για το λιμάνι της Καλύμνου, διαπιστώθηκε ότι ο 45χρονος Πλοίαρχος του πλοίου είχε υποστεί τραυματισμό στο αριστερό πόδι.

Ο ανωτέρω, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κω για παροχή ιατρικής περίθαλψης, όπου παραμένει για νοσηλεία.