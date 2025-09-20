Κορυφαία επιτυχία της Δίωξης Ναρκωτικών Ξάνθης στη Φλώρινα: Κατασχέθηκαν 21,5 κιλά ηρωίνης

Συνελήφθη 50χρονος που μετέφερε από την Αλβανία την ποσότητα των ναρκωτικών με σακίδιο, από δύσβατο μονοπάτι – Αξιοποιήθηκε καθοριστική πληροφορία – Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει κατασχέσει ποτέ το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών της Ξάνθης

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι συνελήφθη στα ελληνοαλβανικά σύνορα του Νομού Φλώρινας από το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Ξάνθης σε συνεργασία με το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών του ΤΔΕΕ Φλώρινας, 50χρονος Αλβανός υπήκοος που κατείχε 43 νάιλον συσκευασίες συνολικού βάρους 21,5 κιλών ηρωίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Ξάνθης είχαν καθοριστική πληροφορία πως ο ανωτέρω θα εισάγει μέσω συγκεκριμένου “κρυφού” μονοπατιού του ορεινού όγκου της Φλώρινας μεγάλη ποσότητα ηρωίνης από την Αλβανία προς την Ελλάδα.

Την Πέμπτη το πρωί αναχώρησαν άμεσα για τη Φλώρινα, όπου συνεργάστηκαν με τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Φλώρινας (εξοικειωμένων στα ορεινά δύσβατα μονοπάτια της περιοχής) ώστε να οργανώσουν αστυνομική επιχείρηση-ενέδρα.

Πράγματι, την επόμενη ημέρα το μεσημέρι ο δράστης “έπεσε” στην ενέδρα των αστυνομικών, κουβαλώντας ένα ταξιδιωτικό σακίδιο που περιείχε 21,5 κιλά ηρωίνης και αμέσως ακινητοποιήθηκε.

Αξίζει να αναφερθεί πως η αξία της κατασχεθείσας ηρωίνης κοστολογείται στην “πιάτσα” από 15 έως 30€ ανά γραμμάριο ενώ πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει κατασχέσει ποτέ το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών της Ξάνθης.

