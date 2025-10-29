Κορωπί: Προφυλακιστέος ο 50χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του

Προφυλακιστέος κρίθηκε την Τετάρτη (29/10) μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 50χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συζύγου του στο Κορωπί.

Ο κατηγορούμενος που είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 40χρονης και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς φέρεται να χτύπησε και ένα από τα παιδιά του αρνήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ξυλοκόπησε τη σύζυγό του και επέμεινε στον αρχικό ισχυρισμό ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειας, αλλά γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του αιμόφυρτη.

Πώς έγινε το περιστατικό

Ο συλληφθείς είναι αυτός που τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε: «Μπήκα στο σπίτι και βρήκα την γυναίκα μου σωριασμένη με αίματα στο πάτωμα». Μάλιστα, τους είπε πως «ήταν στο πάτωμα και εγώ την μετέφερα στον καναπέ».

Έπαιζε θέατρο στους αστυνομικούς ο 50χρονος στο Κορωπί ενώ είχε φωτογραφία στο κινητό του με τη γυναίκα του χτυπημένη - Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη

Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., αμέσως κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά και πήραν το τηλέφωνο του δράστη στα χέρια τους. Εκείνος συνέχιζε να λέει πως έτσι βρήκε την γυναίκα του, πεσμένη στο έδαφος, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το ΕΚΑΒ το κάλεσαν οι αστυνομικοί και όχι ο σύζυγος.

Οι αρχές, μετά από μια σειρά ερωτήσεων όπου ο δράστης συνεχώς έδινε απαντήσεις που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, του ζήτησαν να ανοίξει το τηλέφωνό του. Εκεί διαπίστωσαν πως είχε μια φωτογραφία με την γυναίκα του χτυπημένη, αλλά να στέκεται στα πόδια της. Αυτό ήρθε, όμως, σε αντίθεση με εκείνο που τους είχε πει, ότι την βρήκε στο πάτωμα και την μετέφερε.

cnn.gr