Κοριτσάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Ένα κοριτσάκι δύο ετών ανασύρθηκε από σιντριβάνι στην περιοχή της Καλλιθέας και διεκομίσθη χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείo, όπου μετά από τιτάνιες προσπάθειες οι γιατροί κατάφεραν να το επανεφέρουν.

Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία και οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο στην πλατεία Δαβάκη ήταν δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ, όμως μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο, έφτασε και περιπολικό της αστυνομίας που μετέφερε το παιδί πάρα πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Επί 40 λεπτά οι γιατροί στα ΤΕΠ έκαναν προσπάθειες ανάνηψης και το κοριτσάκι επανήλθε. Θα γίνει η εισαγωγή του στη ΜΕΘ του Αγλαΐα Κυριακού και η κατάσταση του κρίνεται σοβαρή.

Το κοριτσάκι ήταν με τον πατέρα του στην πλατεία Δαβάκη. Πρόκειται για έναν 26χρονο υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος προσήχθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου και δίνει κατάθεση για το τι ακριβώς συνέβη, προκειμένου να εξηγήσει πώς το παιδί βρέθηκε στο σιντριβάνι.

Ρεπορτάζ: Νίκος Κουντούρης, Ειρήνη Κυρίτση

Πηγή: ertnews.gr