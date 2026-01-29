Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Χανίων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Σας κάνουμε γνωστό ότι την 01 Φεβρουαριου και ωρα 14.00 ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Χανίων (Απόστρατοι Αστυνομικοί} θα κόψει την πίτα του στην αίθουσα εκδηλώσεων ΚΑΝΑΡΙΑ.

Θα βραβευτούν παιδιά των μελών που εισήχθησαν σε ανώτερες σχολές, μέλη μας για την προσφορά τους και ο Θεοφιλέστατος Νήφων Δασκαλάκης για την χειροτονία του σε Επίσκοπο Μαζούρκας και Βόρειας Μαδαγασκάρης.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ