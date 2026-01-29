PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Χανίων

1
16:20 | 29/01/2026

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

Σας κάνουμε γνωστό ότι την 01 Φεβρουαριου και ωρα 14.00 ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Χανίων (Απόστρατοι Αστυνομικοί} θα κόψει την πίτα του στην αίθουσα εκδηλώσεων ΚΑΝΑΡΙΑ. 

Θα βραβευτούν παιδιά των μελών που εισήχθησαν σε ανώτερες σχολές, μέλη μας για την προσφορά τους και ο Θεοφιλέστατος Νήφων Δασκαλάκης για την χειροτονία του σε Επίσκοπο Μαζούρκας και Βόρειας Μαδαγασκάρης.

 

                                  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ           ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

