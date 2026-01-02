Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας Ένωσης Αστυνομικών Πιερίας - ΦΩΤΟ

Σε κλίμα συναδελφικότητας και ενότητας πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσής μας, με αφορμή την έλευση του νέου έτους στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας.

Παρόντες ήταν συνάδελφοι που εκτελούσαν νυχτερινή υπηρεσία, γεγονός που υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά το υψηλό αίσθημα ευθύνης και τη διαρκή προσήλωση στο καθήκον, ακόμη και σε στιγμές εορτασμού.

Η τύχη χαμογέλασε στους συναδέλφους Παπαμακρή Βλάσση, Ποντικόπουλο Αλέξανδρο και Καραστεργίου Δημήτριο. Τους ευχόμαστε ολόψυχα μια χρονιά με υγεία, δύναμη, επαγγελματική εξέλιξη και προσωπικές χαρές.

Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους μας και στις οικογένειές τους μια καλή και δημιουργική χρονιά, με ασφάλεια και υγεία.

Η Ένωσή μας παραμένει σταθερά δίπλα σας, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε προσπάθεια.

Καλή Χρονιά!