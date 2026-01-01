Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2026 – Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Εύβοιας

Σε ζεστό και συναδελφικό κλίμα πραγματοποιήθηκε και φέτος η κοπή της αγιοβασιλιάτικης πίτας της Ένωσής μας, στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοιας.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία ανταλλαγής ευχών, χαμόγελων και αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά, όσων συναδέλφων μας είχαν υπηρεσία κατά την αλλαγή του χρόνου επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η Ένωσή μας λειτουργεί ως μια μεγάλη οικογένεια, με αλληλεγγύη και στήριξη μεταξύ των Μελών της.

Η τύχη της νέας χρονιάς χαμογέλασε σε συναδέλφισσα από το Τμημα Τροχαίας Χαλκιδας, η οποια κέρδισε δωροεπιταγή αξίας 100€, προσφορά της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Κρητικός», καθώς και ένα βιβλίο, προσφορά του βιβλιοπωλείου της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων.

Με την σκέψη στους Ευβοιώτες συμπολίτες μας, σε όσους δοκιμάζονται με θέματα υγείας και σε κάθε συνάδελφο που υπηρετεί στο νησί μας και την Σκύρο, στέλνουμε θερμές ευχές για μια χρονιά γεμάτη υγεία, δύναμη και αισιοδοξία και για μια καλή, ασφαλή και δημιουργική χρονιά.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Μάρκου

Ο Γενικός Γραμματέας

Αριστείδης Καψιώχας