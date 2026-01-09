Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Μουζακίου - ΦΩΤΟ

Την Πέμπτη 08/01/2026, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, στο χώρο των εστιατορίων του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Μουζακίου, παρουσία του Διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Μουζακίου Α/Υ Ιωάννη ΤΣΙΩΛΗ, των Αξιωματικών και του λοιπού αστυνομικού προσωπικού του Τμήματος, καθώς και των σπουδαστών της Σχολής.

Την κοπή της Βασιλόπιτας πραγματοποίησε και ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεος, πλαισιωμένος από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Σπηλιάς Πανοσολογιότατο Αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Μητρόπουλο και τον αρχιερατικό επίτροπο Μουζακίου και εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μουζακίου π. Λάζαρο Κουτσογιάννη.

Με τη λήξη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεος έδωσε τις πατρικές του ευχές στους σπουδαστές της Σχολής για τη νέα χρονιά, ενώ κατά το σύντομο χαιρετισμό του, ο Διοικητής του Τμήματος ευχήθηκε υγεία, πρόοδο και επιτυχία στο εκπαιδευτικό και υπηρεσιακό έργο όλων, τονίζοντας τη σημασία της πειθαρχίας, της αφοσίωσης και του ήθους που οφείλουν να χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο αστυνομικό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συναδελφικότητας και ενότητας, με κοινή ευχή το νέο έτος να είναι δημιουργικό για τη Σχολή και τους μελλοντικούς αστυνομικούς που εκπαιδεύονται σε αυτή.

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Μουζακίου, αναπόσπαστο κομμάτι της Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, συμμορφούμενο με τις διαταγές και οδηγίες της, συνεχίζει με συνέπεια το εκπαιδευτικό του έργο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση άρτια καταρτισμένων και υπεύθυνων στελεχών της Ελληνικής αστυνομίας.

Το Γραφείο Σπουδών & Δημ. Σχέσεων του Τ.Δ.Α. Μουζακίου