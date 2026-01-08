Κοπή πίτας σε Αστυνομικό Τμήμα

Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη, ο κ. Ιερώνυμος, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, παρουσία του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αιγίου Βασίλη Ροδοπούλου, του Διοικητή Ασφαλείας Αιγίου Ιορδάνη Μαγειράκη και λοιπών υπηρετούντων στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου.

Μετά την τελεσθείσα Ακολουθία, ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε πατρικές και εγκάρδιες ευχές προς όλο το αστυνομικό προσωπικό, ευχόμενος το νέο έτος να είναι πλούσιο σε υγεία, ειρήνη, σωματική και πνευματική δύναμη, ενώ τόνισε την ιδιαίτερη ευθύνη και αποστολή των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι διακονούν το κοινωνικό σύνολο με αυταπάρνηση, συχνά υπό δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, διασφαλίζοντας την έννομη τάξη, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή. Τέλος, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε ο Θεός να τους ενισχύει στο έργο τους, να τους φωτίζει και να προστατεύει τους ίδιους και τις οικογένειές τους, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το αίσθημα καθήκοντος και την υπευθυνότητα με την οποία επιτελούν το έργο τους.

Αξίζει δε να αναφερθεί ότι την πρωτοχρονιάτικη πίτα προσέφερε στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, ως ευλογία προς τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που διακονούν με ευθύνη και αυτοθυσία τον συνάνθρωπο.

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, μέσω ανακοίνωσής της, εύχεται όπως, «διά των πρεσβειών του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ο Πανάγαθος Θεός καταπέμπει πλούσια τη χάρη Του επί πάντας, χαρίζοντας φωτισμό, πνευματική προκοπή και στερέωση στην αγία και αμώμητο πίστη της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας».

Πηγή: protionline.gr