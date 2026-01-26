Κοπή Βασιλόπιτας στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου - ΦΩΤΟ

Σήμερα Δευτέρα 26/01/2026, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, σε κατάλληλο χώρο της Υπηρεσίας μας (Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου ), παρουσία της Διοικητού του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου Α/Υ κας Αναστασίας ΠΟΥΡΝΑΡΑ, των Αξιωματικών, του αστυνομικού προσωπικού, του διδακτικού και πολιτικού προσωπικού και των σπουδαστών της Σχολής.

Την κοπή της Βασιλόπιτας πραγματοποίησε και ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου Ορεστιάδας και Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνός , πλαισιωμένος από τον Αρχιμανδρίτη κ.κ, Νικηφόρο και ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου Ορεστιάδας & Σουφλίου.

Με τη λήξη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Δαμασκηνός έδωσε τις πατρικές του ευχές και παραινέσεις προς τους σπουδαστές της Σχολής για τη νέα χρονιά.

Ευχήθηκε ατομικά υγεία, σε όλο το προσωπικό όπως και στις οικογένειες αυτών, και επιτυχίες σε κάθε επίπεδο.

Ενώ κατά το σύντομο χαιρετισμό της, η Διοικητής του Τμήματος ευχήθηκε υγεία, πρόοδο και επιτυχία στο εκπαιδευτικό και υπηρεσιακό έργο όλων, τονίζοντας τη σημασία της πειθαρχίας, της αφοσίωσης και του ήθους που οφείλουν να χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο αστυνομικό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συναδελφικότητας και ενότητας, με κοινή ευχή το νέο έτος να είναι δημιουργικό για τη Σχολή και τους μελλοντικούς αστυνομικούς που εκπαιδεύονται σε αυτή.

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, αναπόσπαστο κομμάτι εδώ και 29 της τοπικής κοινωνίας του Διδυμοτείχου αλλά και της Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, συμμορφούμενο με τις διαταγές και οδηγίες της, συνεχίζει απρόσκοπτα με συνέπεια και συνεχή προσπάθεια για αναβάθμιση το εκπαιδευτικό του έργο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση άρτια καταρτισμένων και υπεύθυνων στελεχών της Ελληνικής αστυνομίας.

