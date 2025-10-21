Κων. Κυράνης στο Policenet.gr: "Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον υπάρχουν συχνές παραιτήσεις"

«Τα τελευταία 15 έτη και μετά την επιβολή των μνημονίων οι αποδοχές των Ένστολων έχουν δεχτεί καθίζηση σε συνδυασμό με την μείωση της αγοραστικής αξίας του μισθού λόγω της ακρίβειας, σε ποσοστό που αγγίζει το 40%,» σχολιάζει μεταξύ άλλων στο policenet.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών, Κωνσταντίνος Κυράνης.

Στην συνέχεια απαριθμεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας και ιδιαίτερα οι Λιμενικοί, ενώ αναφέρεται στις συχνές παραιτήσεις και στο δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης. Τελικά οι αυξήσεις του μισθολογίου που έχουν τεθεί σε διαβούλευση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα; Διαβάστε αποκλειστικά.

«Η αύξηση των ορίων ηλικίας και η εκτίναξη του κόστους αναγνώρισης των πλασματικών ετών (για σπουδές ,στρατό) από 6,67% σε 20% έχουν συμβάλει στην επιβάρυνση των συνθηκών του εργασιακού βίου όλων των υπηρετούντων στα Σ.Α. και στον Στρατό.

Επιπροσθέτως, αναφερόμενος στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΆΚΤ οφείλω να τονίσω πως η έκρηξη του μεταναστευτικού ζητήματος τα τελευταία 10 έτη έχει καταπονήσει τα στελέχη που πλέον απαιτείται να εργάζονται περισσότερες ώρες από αυτές που προβλέπονται και κάτω από δυσκολότερες συνθήκες.

Θα προστεθεί βέβαια και το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης στα νησιά καθώς και η αδυναμία εύρεσης στέγης αφού πλέον τα καταλύματα αξιοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε πλατφόρμες ενοικίασης τουλάχιστον κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον υπάρχουν συχνές παραιτήσεις ενώ μέσα σε λίγα έτη από τότε που οι παραγωγικές σχολές του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (Αξιωματικοί και Λιμενοφύλακες ) εντάχθηκαν στο σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων, οι βάσεις για την εισαγωγή των νέων σπουδαστών έπεσαν πάρα πολύ.

Η Κυβέρνηση βλέποντας ότι ένα από τα επαγγέλματα (ένστολοι) που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του κρατικού μηχανισμού αντιμετωπίζει κραδασμούς στο εσωτερικό του αλλά και την απαξίωση από τους νέους, αποφάσισε το 2025 να προβεί σε αυξήσεις των αποζημιώσεων που με μία πρώτη προσέγγιση δείχνουν θετικό πρόσημο χωρίς όμως να είναι αρκετές προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια κενά που έχουν προκαλέσει οι συνεχόμενες μειώσεις της μισθολογικής δυναμικής όπως αυτή έχει αποτυπωθεί τα προηγούμενα έτη.

Σίγουρα όμως είναι μία αρχή και σίγουρα οι αυξήσεις δίνουν πέραν της ουσιαστικής οικονομικής ενίσχυσης και ένα ψυχολογικό κίνητρο στα στελέχη που θα ολοκληρωθεί με την εφαρμογή και της φορολογίας από τον Γενάρη του 2026.

Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι οι τεράστιες αυξήσεις που παρουσιάζονται δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό ποσοστό αύξησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επαναπαυτούμε και να μείνουμε ικανοποιημένοι αφού περιμέναμε 15 έτη για να δούμε κάποιες αυξήσεις συνυπολογίζοντας και τις μεικτές αποδοχές των 130 ευρώ που αντιστοιχούν στο επίδομα επικινδυνότητας (από 1-7-25) και την ετήσια αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο του 2025.

Αναμένοντας την νομοθετική ρύθμιση του μισθολογίου που έχει τεθεί στη διαβούλευση θα κάνουμε την τελική αποτίμηση όταν θα εκδοθούν τα φύλλα μισθοδοσίας σε 2 μήνες περίπου από τώρα.»