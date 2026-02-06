Κομοτηνή: Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός που επιχείρησε να διασχίσει «φουσκωμένη» «ιρλανδική διάβαση»

Νεκρός εντοπίστηκε, αργά το βράδυ της Πέμπτης, από κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, μεσήλικας άνδρας, ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του τη «φουσκωμένη» ιρλανδική διάβαση Ηφαίστου, βόρεια της Κομοτηνής, παρά τη ρητή απαγόρευση κυκλοφορίας που είχε εκδώσει η Αστυνομία.

Η σορός του οδηγού εντοπίστηκε εντός του οχήματός του, που παρέμενε για αρκετή ώρα ακινητοποιημένο στο σημείο.

Είχε προηγηθεί εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από την ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος αγνοούνταν από τη στιγμή που το όχημά του παρασύρθηκε και βυθίστηκε στα ορμητικά νερά της διάβασης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΡΗΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ