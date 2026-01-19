Κολομβία: Σχεδόν 30 νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ δυο παρατάξεων ανταρτών

Μάχες στο νότιο τμήμα της Κολομβίας μεταξύ δυο παρατάξεων διαφωνούντων των πρώην FARC στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από είκοσι ανθρώπους στον νομό Γουαβιάρε, στο τμήμα του Αμαζονίου στην κολομβιανή επικράτεια, ενημέρωσαν χθες Κυριακή το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στον στρατό.

Οι μαχητές του Ιβάν Μορδίσκο--πρόκειται για τον αρχηγό της μεγαλύτερης οργάνωσης διαφωνούντων των πρώην FARC και τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στη χώρα--ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με άλλη ομάδα διαφωνούντων, υπό τον λεγόμενο Καλαρκά.

Οι μαχητές των δυο ομάδων απορρίπτουν τους όρους της συμφωνίας ειρήνης του 2016, που οδήγησε στον αφοπλισμό και τη διάλυση του μεγαλύτερου αντάρτικου της Λατινικής Αμερικής, των FARC (Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας), και συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους.

Διεκδικούν τομέα που διαρρέει ο Αμαζόνιος και έχουν εμπλακεί σε πόλεμο για τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών, την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και τις εκβιάσεις.

Στις εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυο παρατάξεις έχασαν τη ζωή τους 27 άνθρωποι, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό του στρατού, ωστόσο επισήμως δεν έχει υπάρξει καταμέτρηση ούτε ταυτοποίηση των θυμάτων. Για λόφους ασφαλείας, δεν έχει γίνει ακόμη επιχείρηση για την ανάσυρση των πτωμάτων.

Ο κύριος λόγος των μαχών είναι «η διένεξη για τον έλεγχο της περιοχής», ανέφερε ο στρατός.

Βίντεο που μοιράστηκε με το AFP ο στρατός και κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει πάνω από είκοσι νεκρούς πεσμένους στο έδαφος, με στολές παραλλαγής και άρβυλα.

Η παράταξη του Ιβάν Μορδίσκο διεξήγαγε ειρηνευτικές συνομιλίες με την κυβέρνηση του κεντροαριστερού προέδρου Γουστάβο Πέτρο για περίπου έναν χρόνο, αλλά αποχώρησε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων το 2024.

Από την πλευρά της, η παράταξη υπό τον λεγόμενο Καλαρκά διεξήγαγε--διακοπτόμενες και αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο--διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση. Το αδιέξοδο ενέσκηψε μετά το ξέσπασμα σκανδάλου για την υποτιθέμενη παρείσφρηση της οργάνωσής του στην υπηρεσία πληροφοριών.

Τέσσερις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, κι αντιμέτωπος με τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, κατά την οποία έδειξε υπερβολική επιείκεια έναντι των εγκληματικών οργανώσεων, ο Γουστάβο Πέτρο αύξησε την πίεση στους αντάρτες.

Τον Νοέμβριο, αεροπορικές επιδρομές τις οποίες διεξήγαγαν οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 μέλη της παράταξης του Ιβάν Μορδίσκο, συμπεριλαμβανομένων αρκετών εφήβων.