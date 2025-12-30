Κοινωνική προσφορά των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Βορείου Αιγαίου

Στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της έλευσης του Νέου Έτους, διοργανώθηκε και φέτος, με πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πανελλήνια εθελοντική συγκέντρωση ειδών (τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, βιβλία, παιχνίδια κ.λπ.), με σκοπό την ενίσχυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και κοινωφελών οργανισμών, σε όλη τη χώρα.

Στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με μέριμνα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λέσβου, Χίου και Σάμου.

Τα είδη, που συγκεντρώθηκαν από συνεισφορές του προσωπικού των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Βορείου Αιγαίου, παραδόθηκαν σε ιδρύματα και κοινωφελείς οργανισμούς της περιφέρειας και συγκεκριμένα:

Την 22-12-2025, από προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου, στο «Παντοπωλείο της Αγάπης», της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας.

Την 22-12-2025, από προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου, στην Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων.

Σήμερα (29-12-2025), από προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, στον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου.

Η εν λόγω δράση αποσκοπεί στη στήριξη και ενίσχυση των ιδρυμάτων και οργανισμών αυτών, στην κάλυψη των αναγκών τους, ενώ παράλληλα αποτελεί συμβολική χειρονομία έμπρακτης αλληλεγγύης, συμπαράστασης και αναγνώρισης του έργου τους και της προσφοράς τους στην κοινωνία.