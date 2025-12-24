Κοινωνικές δράσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας και των Αστυνομικών Διευθύνσεών της

Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, διοργάνωσε πανελλήνια εθελοντική συγκέντρωση ειδών (τρόφιμα, είδη ένδυσης, πρώτης ανάγκης κ.λπ.), με σκοπό την ενίσχυση φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων σε όλη την χώρα.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι ΔιευθύνσειςΑστυνομίας Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, παρέδωσαν τρόφιμακαι άλλα αγαθά, η συγκέντρωση των οποίων πραγματοποιήθηκε από το Αστυνομικό προσωπικό όλων των Διευθύνσεων και του Επιτελείου της ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας, ως μία συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης, συμπαράστασης και αγάπης προς τους συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη.

Ο Αναπληρωτής του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Στερεάς Ελλάδας, Υποστράτηγου Χρήστου Παπαφιλίππου και Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας, Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Τοπάλης, συνοδευόμενος απότον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, Αστυνομικό Διευθυντή Ανδρέα Κυρίτση και άλλους Αξιωματικούς, παρέδωσαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, για την ενίσχυση των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων «Μέριμνα Γήρατος Αθανάσιος και Μαίρη Ακρίδα» Σπερχειάδας, «Ίδρυμα Πετρή – Στέγη Γερόντων» Στυλίδος και του «Ραχούτειου» Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Λαμίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας, κ.κ. Συμεών, υποδέχτηκε εγκάρδια τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για την ανιδιοτελή προσφορά του αστυνομικού προσωπικού και ευχήθηκε καλές γιορτές.

Επιπλέον, στην Φθιώτιδα, προσφέρθηκαν τρόφιμα, είδη καθαριότητας και άλλα αγαθά, στο Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας& στοΠαράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας, Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Πελεκάνος, παρέδωσε τρόφιμα, είδη ατομικής καθαριότητας και υγιεινής, στην τράπεζα τροφίμων και ενδυμάτων της Ιεράς ΜητροπόλεωςΧαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, Ταξίαρχος Ηλίας Μπακούμης, παρέδωσε τρόφιμα και αγαθά πρώτης ανάγκης, σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων στη Θήβα (Ο.Χ.Ε.Κ. Θηβών).

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας, Αστυνομικός Διευθυντής Χρήστος Κυρίτσης, παρέδωσε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, βιβλία και παιχνίδια, στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στην Άμφισσα.

Τέλος, η Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευρυτανίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ολυμπία Γιαννιώτη, παρέδωσε τρόφιμα, είδη υγιεινής, γενικής χρήσης και καθαριότητας, στην Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου, προκειμένου αυτά να δοθούν σε άπορες οικογένειες του Νομού.

Στελέχη και εκπρόσωποι των ανωτέρω δομών και ιδρυμάτων, εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες και ευχήθηκαν καλές γιορτές στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Ελληνική Αστυνομία, παράλληλα με τον καθημερινό και επίμονο αγώνα για την προστασία και ασφάλεια των συμπολιτών μας, προσπαθεί να σταθεί, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, δίπλα σε όλους τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Η Υπηρεσία μας, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, εύχεται σε όλους τους πολίτες, Χρόνια Πολλά, χαρούμενη και δημιουργική η Νέα Χρονιά, με ατομική και οικογενειακή υγεία, ευτυχία και ασφάλεια.