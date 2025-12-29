Κοινωνικές δράσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και των Αστυνομικών Διευθύνσεών της

Κοινωνικές δράσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου στο πλαίσιο των εορτών.

Πραγματοποιήθηκε εθελοντική συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό των Αστυνομικών Υπηρεσιών ενώ στη δράση συμμετείχαν και οι Δόκιμοι Αστυφύλακες του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, τα οποία παραδόθηκαν στις κοινωνικές δομές

Διαβάστε επίσης

Φιλανθρωπικό ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος στα Χανιά

Συσσίτια του Ιερού Ναού Ευαγγελισμός της Θεοτόκου "Η Κυρία των Αγγέλων" στο Ρέθυμνο

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγίου Νικολάου Οίκο Ευγηρίας Αγίου Νικολάου

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου

με σκοπό την ενίσχυση του φιλανθρωπικού τους έργου.

Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται στο πλευρό των δομών για την υποστήριξη του έργου τους και την βοήθεια των συμπολιτών μας, με σκοπό την προστασία και ασφάλειά τους.