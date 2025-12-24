Κοινή σύσκεψη των θεσμικών εκπροσώπων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πραγματοποιήθηκε χθες 22/12/2025 εκ νέου κοινή σύσκεψη των θεσμικών εκπροσώπων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με θέμα τον συντονισμό των δράσεων με στόχο την απόσυρση του άρθρου 88 παρ.1 κεφ. Β, που υπονομεύει τη διασφάλιση του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.).

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) και της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Ε.Α.Α.Λ.Σ.) από την πρώτη στιγμή έχουν εκφράσει την κατηγορηματική τους αντίθεση στην προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση, καλώντας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να αποσύρει ή τροποποιήσει την επίμαχη διάταξη.

Ήδη τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τα κεκτημένα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στραγγαλίζονται και καταπατούνται με σειρά πρόσφατων νομοθετημάτων «ταφόπλακα» του Υ.ΕΘ.Α. όπως οι Ν.5195/2025 και Ν.5223/2025, με τους οποίους προβλέπεται η δραστική περικοπή πόρων και η αποξένωση από τα περιουσιακά στοιχεία του Μ.Τ.Ν. καθώς και η κατάργηση στοιχειωδών δικαιωμάτων στην υγεία και την περίθαλψη.

Στο ζοφερό αυτό περιβάλλον που βιώνουν τα ε.ε και ε.α στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο αρμόδιος Υπουργός για το Λιμενικό Σώμα είναι ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΠΩΝ.

Σε μια σειρά δυσμενών ρυθμίσεων που εισάγει προς νομοθέτηση το Υπουργείο Άμυνας πουθενά δεν προβλέπεται η συμμετοχή και η συνυπογραφή του Υπουργού Ναυτιλίας.

Άραγε, δεν ενδιαφέρουν τον Υπουργό Ναυτιλίας τα θέματα υγειονομικής περίθαλψης των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και για αυτό δεν συμμετέχει;

Άραγε, δεν ενδιαφέρει τον Υπουργό Ναυτιλίας το πώς θα ρυθμίζονται οι παροχές από το Μ.Τ.Ν. στο οποίο μετέχουν πάνω από 15.000 μέτοχοι και μερισματούχοι του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι κατέβαλαν και συνεχίζουν να καταβάλουν εισφορές από το υστέρημά τους και για αυτό δεν συμμετέχει;

Για όλα τα παραπάνω και για πολλές άλλες ανάγκες του προσωπικού ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πεισματικά ΑΓΝΟΕΙ, αφού εδώ και δέκα ολόκληρους μήνες αρνείται να συναντηθεί με τους θεσμικούς εκπροσώπους τόσο των εν ενεργεία όσο και των εν αποστρατεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και να ακούσει τα προβλήματα που τους απασχολούν.

Τα στελέχη του Λ.Σ. απαιτούν από την κυβέρνηση να πάψει αυτή η αδιαφορία που μόνο προβλήματα συσσωρεύει.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επιτέλους, μη κρυπτόμενος, να αναλάβει τις ευθύνες του ως πολιτικός προϊστάμενος των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και με πρωτοβουλίες του να αποσυρθούν οι κατάφορα άδικες διατάξεις που πλήττουν τα συμφέροντα και τα κεκτημένα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.