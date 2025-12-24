Κοινή δράση της Τροχαιας Θεσσαλονικης και της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης:

Μέλη του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με υπηρετούντες στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων πραγματοποίησαν δράση πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων στα διόδια Μαλγάρων.

Κατά τη διάρκεια της δράσης διανεμήθηκαν δωρεάν self αλκοτέστ και ενημερωτικά φυλλάδια στους εκδρομείς των εορτών, με στόχο την προώθηση της υπεύθυνης οδήγησης και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών, όπου παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.

📌 Οδηγούμε με ασφάλεια

📌 Δεν οδηγούμε όταν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ

📌 Φοράμε ζώνη ασφαλείας

📌 Δεν χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης

📌 Τηρούμε τα όρια ταχύτητας

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στην Ταξίαρχο κα. Παπαγεωργoπούλου Παρασκευή για την άριστη συνεργασία καθώς και σε όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Τροχαίας που καθ'όλη την διάρκεια των εορτών θα βρίσκεται στο καθήκον για την οδική ασφάλεια όλων μας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει και στο μέλλον αντίστοιχες πρωτοβουλίες, με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των πολιτών και την διασφάλιση της ασφάλειας στην πόλη μας.

Με την ευχή όλοι, τις ημέρες των Χριστουγέννων, να επιστρέψουμε ασφαλείς στα σπίτια μας.

Καλές γιορτές με υγεία, ευτυχία και αλληλεγγύη !!!

Θεσσαλονίκη, 24 Δεκεμβρίου 2025





Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας





ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος



6936800701 6948753589