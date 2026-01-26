Κοινή ανακοίνωση Αστυνομικών Ενώσεων: Καμιά χαριστική συμπεριφορά σε κανέναν

Τα μέλη των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων της Νότιας και Βόρειας Δωδεκανήσου, με αφορμή την υπόθεση του κ. Χαλίκου στην Κάλυμνο και σε σχέση με την επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή, του τοπικού βουλευτή Γεώργιου Νικητιάδη, θεωρούμε ότι δεχόμαστε μια άδικη και αναίτια πολεμική κριτική, η οποία δεν έχει κανένα απολύτως νομικό έρεισμα και δημιουργεί τεράστιο ζήτημα στην ομαλή λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Για κάποιους από μας φτάνει τα όρια, ανοίκειας επίθεσης σε βάρος του συγκεκριμένου Διοικητή, αλλά και του Αστυνομικού Σώματος εν γένει, για λόγους πολιτικής εκμετάλλευσης.

Ότι συνέβη με τον Έλληνα πολίτη κ. Ιωάννη Χαλίκο, δεν ήταν τίποτα άλλο από μια συνήθη συμπεριφορά στα πλαίσια ενός ελέγχου που η πολιτεία οφείλει δια των ελεγκτικών της μηχανισμών.

Ο έλεγχος της λειτουργίας των καταστημάτων αποτελεί βασική υποχρέωση των κατά τόπων αστυνομικών τμημάτων. Κάθε παρέκκλιση τέτοιας λειτουργίας πρέπει να καταστέλλεται όπως επιβάλλουν οι νόμοι της πολιτείας. Ως εκ τούτου κάθε αναφορά του Βουλευτή, σε εικόνες far west και παράνομες εντολές από προϊστάμενο Διοικητή, είναι ανυπόστατες προσωπικές του κρίσεις, που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.

Τα αστυνομικά όργανα και ο αναπληρωτής Διοικητής του Α.Τ. Καλύμνου κ. Κωνσταντίνος Δάσκαλος, ενήργησαν σύννομα χωρίς καμιά απολύτως υπέρβαση. Βεβαιώθηκε παράβαση στο συγκεκριμένο κατάστημα και στον προσωρινά υπεύθυνο λειτουργίας, εξαιτίας υπέρβασης του ωραρίου λειτουργίας των μουσικών οργάνων. Η διαδικασία τηρήθηκε κατά γράμμα και εναντίον του παραβάτη ενεργοποιήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία όπως επιβάλλει ο νόμος. Καμιά εξαίρεση για κανέναν. Όποιος και είναι ο παραβάτης, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αυτό επιβάλλουν οι κανόνες του κράτους δικαίου το οποίο εμείς οι αστυνομικοί ενόρκως υπηρετούμε.

Οι αναφορές λοιπόν του τοπικού βουλευτή είναι άστοχες και αβάσιμες στην ουσία τους, υπηρετούν σκοπούς ψηφοθηρίας, και αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη από το μείζον, που είναι η ισότητα και η ισοτιμία απέναντι στον νόμο.

Σεβόμαστε και τιμούμε το έργο του κ. Χαλίκου, αλλά αυτό, είναι κάτι άλλο, άσχετο με την υποχρέωσή του να τηρεί τους νόμους που θέτει η Ελληνική πολιτεία. Καμιά χαριστική συμπεριφορά σε κανέναν. Όπως και αν ονομάζεται κάποιος πολίτης, αντιμετωπίζεται με την ίδια ακριβώς ισότιμη συμπεριφορά, διότι άλλως, δημιουργείται τεράστιο ρήγμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς των κοινωνιών.

Εμείς οι αστυνομικοί που υπηρετούμε στην ακριτική Ελλάδα από επιλογή, έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε τους συναδέλφους μας που ενεπλάκησαν στο περιστατικό και πολύ περισσότερο τον συνάδελφό μας, κ. Δάσκαλο, ο οποίος δέχεται άδικα πυρά, αφού ενήργησε απολύτως σύννομα, έχοντας τεράστια πείρα στο σώμα, υπηρετώντας αυτό επί 30 συναπτά έτη, 12 από τα οποία, στο νησί της Καλύμνου, ως σύζυγος Καλυμνιάς, έχοντας στην κατοχή του πολλές ηθικές αμοιβές.

Διαμηνύουμε λοιπόν προς κάθε αποδέκτη, ότι αισθανόμαστε ιδιαίτερα θιγμένοι, διότι ένα ζήτημα κανονικότητας διανθίζεται στρεβλωμένα για να ικανοποιήσει άλλους σκοπούς, χωρίς να ενδιαφέρει η αλήθεια των πραγμάτων. Η συμπεριφορά των συναδέλφων περιποιεί τιμή σε όλους εμάς και πολύ περισσότερο στους ίδιους, αφού ενήργησαν αδιάκριτα και υπέρ των αρχών του κράτους δικαίου.

Για τα Διοικητικά Συμβούλια

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ο Γεν. Γραμματέας

Ν. Δωδ/νησου Β. Δωδ/νησου Ν. Δωδ/σου Β. Δωδ/σου

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΛΟΖΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΜΗΛΙΟΣ

Γεώργιος Πέτρος Εμμανουήλ Χρήστος

