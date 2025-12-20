PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής - Αποκλεισμοί σε Προμαχώνα και Ευζώνους

αγροτες
13:39 | 20/12/2025

Τα τελωνεία στις πύλες εισόδου της χώρας θα αποκλείσουν και σήμερα οι αγρότες στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.   

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής, που έχουν αποφασίσει να το μην επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών έως τις 10 το βράδυ. Χθες η κινητοποίησή τους διήρκησε 8 ώρες. Στη γενική τους συνέλευση στις 7 το απόγευμα θα καθορίσουν τη στάση τους για την Κυριακή.

Διαβάστε επίσης

Σε αποκλεισμό έως τις 8 το βράδυ για τα φορτηγά προσανατολίζονται και οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα, ανάλογα και με την απόφαση της συνεδρίασης της συντονιστικής τους επιτροπής.

Τετράωρος αναμένεται να είναι και σήμερα ο αποκλεισμός στο τελωνείο των Ευζώνων, από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ισχύ για όλα τα οχήματα.

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis