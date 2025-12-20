Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής - Αποκλεισμοί σε Προμαχώνα και Ευζώνους

Τα τελωνεία στις πύλες εισόδου της χώρας θα αποκλείσουν και σήμερα οι αγρότες στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής, που έχουν αποφασίσει να το μην επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών έως τις 10 το βράδυ. Χθες η κινητοποίησή τους διήρκησε 8 ώρες. Στη γενική τους συνέλευση στις 7 το απόγευμα θα καθορίσουν τη στάση τους για την Κυριακή.

Σε αποκλεισμό έως τις 8 το βράδυ για τα φορτηγά προσανατολίζονται και οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα, ανάλογα και με την απόφαση της συνεδρίασης της συντονιστικής τους επιτροπής.

Τετράωρος αναμένεται να είναι και σήμερα ο αποκλεισμός στο τελωνείο των Ευζώνων, από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ισχύ για όλα τα οχήματα.