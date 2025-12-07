Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στη Νίκαια

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, ενώ κλειστή παραμένει και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος του κόμβου.

Η παρουσία των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων είναι ισχυρή, ενώ δεκάδες παραγωγοί παραμένουν στο σημείο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους. Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν στα δύο την Αθηνών - Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες.

Οι επαφές και οι ζυμώσεις μεταξύ των αγροτικών συλλόγων είναι συνεχείς, καθώς αναζητείται κοινός βηματισμός για τα επόμενα βήματα του αγώνα τους. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί νέα γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται η άμεση καταβολή όλων των εκκρεμών ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η θεσμοθέτηση κατώτατων εγγυημένων τιμών που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, καθώς και η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα. Παράλληλα, οι αγρότες απαιτούν ριζική αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να διασφαλίζεται αποζημίωση στο 100% για την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη εβδομάδα, οπότε αναμένεται να συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με στόχο τον πανελλαδικό συντονισμό των κινητοποιήσεων και την κοινή κλιμάκωση των δράσεων σε όλη τη χώρα.