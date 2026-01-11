PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Κλειστά τα σχολεία σε Φλώρινα, Αμύνταιο και Πρέσπες

1
21:44 | 11/01/2026

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή. Με απόφαση του δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη, κλειστά θα μείνουν επίσης τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του δήμου Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου Φλώρινας.

Κλειστά θα είναι τη Δευτέρα και τα σχολεία των δήμων Αμυνταίου, με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση.

Κλειστά θα είναι επίσης τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών, την Δευτέρα με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Στεργίου. Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis