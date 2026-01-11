Κλειστά τα σχολεία σε Φλώρινα, Αμύνταιο και Πρέσπες

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή. Με απόφαση του δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη, κλειστά θα μείνουν επίσης τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του δήμου Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου Φλώρινας.

Κλειστά θα είναι τη Δευτέρα και τα σχολεία των δήμων Αμυνταίου, με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση.

Κλειστά θα είναι επίσης τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών, την Δευτέρα με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Στεργίου. Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.