Κλέφτες στο Κέιπ Τάουν μπήκαν σε σπίτι αστυνομικού για να κλέψουν ολόκληρη τη στολή του!!

Συναγερμός σήμανε στο Λάνγκα, προάστιο του Κέιπ Τάουν, όταν άγνωστοι διέρρηξαν το σπίτι αστυνομικού και αφαίρεσαν ολόκληρη τη στολή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες ξημερώματα Σαββάτου, γύρω στις 3 π.μ., ενώ ο αστυνομικός κοιμόταν.

Οι δράστες άρπαξαν μια τσάντα που βρισκόταν στο ισόγειο, η οποία περιείχε τη στολή, μπότες, σπρέι πιπεριού και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Το υπηρεσιακό του όπλο δεν βρισκόταν στο σημείο και δεν εκλάπη.

Η κλοπή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινότητα, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η στολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εγκληματίες που θα μεταμφιεστούν σε αστυνομικούς για να εξαπατήσουν ή να επιτεθούν σε πολίτες.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Λάνγκα έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.