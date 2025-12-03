Κίνηση Απόστρατων Αστυνομικών: Συμπαράσταση στους αγωνιζόμενους αγροτοκτηνοτρόφους

Η Κίνηση Αποστράτων Αστυνομικών (Κ.ΑΠ.Α) χαιρετίζουμε το μεγαλειώδη ξεσηκωμό των βιοπαλαιστών αγροκτηνοτρόφων της πατρίδας και δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας.

Ως παιδιά της αγροτιάς και της εργατιάς στη συντριπτική πλειοψηφία μας, αντιλαμβανόμαστε το μόχθο αυτών που παράγουν τον πλούτο της γης και αντιμετωπίζουν αφενός τις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης και αφετέρου πολλές φορές τις καταστροφικές καιρικές συνθήκες. Γνωρίζουμε πως οι κόποι μιας χρονιάς μπορεί να πάνε χαμένοι και ο αγροτοκτηνοτρόφος να βρεθεί στην απόλυτη ένδεια. Ξέρουμε για τα υψηλά κόστη παραγωγής και τις χαμηλές τιμές πώλησης που πολλές φορές εξανεμίζουν τα εισοδήματά τους.

Οι αγωνιζόμενοι στα μπλόκα αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν το δίκιο με τη μεριά τους. Παλεύουν για να μην ξεκληριστούν από τη γη τους. Γιατί στο ξεκλήρισμα τους οδηγεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε και των κυβερνήσεων. Εξάλλου, η ακρίβεια που βιώνουμε όλοι στα τρόφιμα, είναι αποτέλεσμα και αυτών των πολιτικών που κρατούν καθηλωμένες τις τιμές πώλησης στο χωράφι για να θησαυρίζουν οι μεσάζοντες και οι επιχειρηματικοί όμιλοι με των πολλαπλασιασμό των τιμών αγοράς στις υπεραγορές.

Ζητούμε την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους από την κυβέρνηση. Καταγγέλλουμε τους μηχανισμούς της, που επιχειρούν να υπονομεύσουν το δίκαιο αγώνα τους. Η κυβέρνηση είναι υπόλογοι για τα σκάνδαλα των “χασάπηδων’’ και των “φραπέδων” που απομυζούν τις επιδοτήσεις των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων. Οι αντιλαϊκές πολιτικές της επιβάλλεται να συναντούν τη μαζική αντίσταση των αγροτών, των εργαζομένων, όλου του λαού.

Καταδικάζουμε την αστυνομική βία και καταστολή σε βάρος των αγροτών. Είναι ανάλγητη και απάνθρωπη η δράση των ΜΑΤ που ξυλοκοπούσαν γέροντες αγρότες και χρησιμοποιούσαν χημικά εναντίον τους. Ζητούμε την κατάργηση των ΜΑΤ και όλων των ειδικών κατασταλτικών μονάδων της αστυνομίας, την απόσυρση και καταστροφή του εξοπλισμού τους, καμιά χρήση δακρυγόνων και άλλων χημικών από τις υπηρεσίες καταστολής.

Καλούμε, ως απόστρατοι αστυνομικοί, τους συναδέλφους μας των υπηρεσιών του Θεσσαλικού κάμπου και των άλλων αγροτικών περιοχών, παιδιά και αδέλφια αγροτών και οι ίδιοι, που βιώνουν καθημερινά τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, να διαχωρίσουν τη θέση τους από τις ειδικές μονάδες καταστολής. Να σεβαστούν τον αγωνιζόμενο λαό, τα μπλόκα των αγροτών και να μην σηκώνουν γκλομπς ούτε να ρίχνουν χημικά εναντίον τους. Μην ανέχεστε να σας χρησιμοποιούν ως τυφλά όργανα καταστολής.

Το δίκιο ανήκει στους αγρότες. Εσείς υποχρεούστε να σέβεστε τα δικαιώματά τους και η κυβέρνηση οφείλει να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Να κάτσουν στο σκαμνί των αγροτοδικείων τον “χασάπη” και τον “φραπέ” και όχι τους βιοπαλαιστές αγρότες!

ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ