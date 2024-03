Κινηματογραφική τριλογία για τη ζωή του Νίκολα Τέσλα

Σειρά τριών ταινιών για τη ζωή του πρωτοπόρου μηχανικού και εφευρέτη Νίκολα Τέσλα είναι στο στάδιο της ανάπτυξης από το Showdog Studio.

Το πρότζεκτ συνυπογράφει ο Τίμ Ίτον, βετεράνος των οπτικών εφέ, ο οποίος έχει εργαστεί στις ταινίες «Men in Black», «Twister» και «Beowulf».

Η εταιρεία, σύμφωνα με το Variety, έχει αποκτήσει τα δικαιώματα των βιογραφικών του 1996 «Wizard: The Life and Times of Nikola Tesla» και του 2021 «Tesla: Wizard at War», καθώς και διάφορων άλλων ερευνών του συγγραφέα και των δύο έργων, Μαρκ Σάφιερ Τζ.

Η Showdog ανακοίνωσε επίσης ότι έχει λάβει πρόσβαση σε επιστολές για τη ζωή του Tesla.

«Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τον Μαρκ και τον Τιμ και πιστεύουμε ότι θα είναι ένα ισχυρό όχημα μέσω του οποίου μπορούμε να εξερευνήσουμε πώς, σε έναν κόσμο που επηρεάζεται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία και την κακή χρήση της, η πολύ ανθρώπινη ιστορία του Τέσλα για το φορτίο της ιδιοφυΐας είναι επίκαιρη και μια προειδοποιητική ιστορία από την οποία μπορούμε να μάθουμε» δήλωσε ο ιδρυτής της Showdog, Τζον Άταρντ, ο οποίος μαζί με το στέλεχος της εταιρείας, Ρόμπερτ Χάρις θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί της τριλογίας.