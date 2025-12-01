Κινηματογραφική σύλληψη δύο επίδοξων διαρρηκτών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Στην αυτόφωρη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, μαζί με περιπολούντες αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, αποτρέποντας διάρρηξη διαμερίσματος στην περιοχή του κέντρου πόλης.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 35 ετών, οι οποίοι πρώτες πρωινές ώρες χθες (30-11-2025), προσπάθησαν να εισέλθουν σε διαμέρισμα ηλικιωμένης ημεδαπής. Η γυναίκα κάλεσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης και άμεσα προσέτρεξαν σε βοήθειά της αστυνομικοί.

Οι δράστες αντιλαμβανόμενοι την κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων προσπάθησαν να διαφύγουν μετακινούμενοι διαδοχικά σε ταράτσα και γειτονικό μπαλκόνι. Οι συντονισμένες ενέργειες όμως των αστυνομικών οδήγησαν στην ακινητοποίησή τους σε μπαλκόνι διπλανής οικοδομής, όπου και τους συνέλαβαν.

Κατασχέθηκε διαρρηκτικό εργαλείο που βρέθηκε στην πόρτα εισόδου του διαμερίσματος που αποπειράθηκαν να διαρρήξουν.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, σε βάρος ενός εκ των δύο συλληφθέντων εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.