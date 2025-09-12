Κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής σε όλο το μήκος της εθνικής οδού

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχτηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9/25) κατά μήκος των εθνικών οδικών αξόνων Καρπενησίου - Λαμίας και Λαμίας - Αθηνών με την καταδίωξη μηχανής μεγάλου κυβισμού, χωρίς πινακίδες, από πληρώματα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, δύο άτομα που εμπλέκονται σε διαρρήξεις και κλοπές στην Ευρυτανία κινήθηκαν μέσω της εθνικής οδού Καρπενησίου - Λαμίας, χωρίς να σταματήσουν σε μπλόκο της ΟΠΚΕ Ευρυτανίας και ενώ στα ίχνη τους κινούνταν οι συνάδελφοί τους αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε κατά μήκος όλης της εθνικής οδού μέχρι την έξοδο του Ε65 στο ύψος του Σταυρού Λαμίας και ενώ το κέντρο της αστυνομίας είχε κατευθύνει στην καταδίωξη, δυνάμεις του ΑΤ Σπερχειάδας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, της Τροχαίας Λαμίας και της Άμεσης Δράσης Λαμίας (περιπολικό και ΔΙΑΣ).

Η μηχανή κινήθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς τον ΑΘΕ στο ρεύμα προς Αθήνα, χωρίς να σταματήσει πουθενά, έχοντας και το πλεονέκτημα ότι οι αστυνομικοί όλα αυτά τα χιλιόμετρα έπρεπε να λαμβάνουν υπόψιν και την ασφάλεια των υπολοίπων χρηστών του δικτύου, το οποίο σε κάποια σημεία διέρχεται και μέσω κατοικημένων περιοχών.

Επί της εθνικής η καταδίωξη συνεχίστηκε από δυνάμεις των δύο Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και της ΟΠΚΕ Φθιώτιδας με τη μηχανή να εξαφανίζεται προσώρας, έχοντας όμως αφήσει αρκετά ίχνη κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Πηγή: lamiareport.gr