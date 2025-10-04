Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο - Λεία άνω των 150.000 ευρώ

Με απίστευτο θράσος και χειρουργική ακρίβεια, συμμορία τεσσάρων ατόμων εισέβαλε χθες τα ξημερώματα σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας και μέσα σε δύο μόλις λεπτά άρπαξε κοσμήματα μεγάλης αξίας, αφήνοντας πίσω της συντρίμμια.

Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί καρέ-καρέ από κάμερες ασφαλείας, αποτυπώνοντας μια διάρρηξη που θύμιζε σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας.

Διαβάστε επίσης

Έσπασαν το ρολό με κλεμμένο όχημα

Το ρολόι έδειχνε 4 παρά 20 τα ξημερώματα, όταν το κλεμμένο αυτοκίνητο των δραστών σταμάτησε έξω από το κατάστημα. Δένοντας το ρολό της πρόσοψης με ιμάντες, το τράβηξαν με δύναμη μέχρι να σπάσει. Αμέσως μετά, παραβίασαν την πόρτα και μπήκαν αποφασιστικά στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.

Ντυμένοι στα μαύρα, με κουκούλες και γάντια, κρατούσαν λευκές σακούλες στις οποίες γέμιζαν μόνο τα πιο πολύτιμα κομμάτια: χρυσά κοσμήματα και πέτρες μεγάλης αξίας. Ασήμι και φθηνότερα αντικείμενα έμειναν ανέγγιχτα, γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα πως ήξεραν τι έψαχναν.

Οργάνωση και σχέδιο

Η επιχείρηση της συμμορίας ήταν μελετημένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Το ένα από τα δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν το άφησαν με αναμμένα αλάρμ στη μέση του δρόμου, αποκλείοντας την κυκλοφορία ώστε να δράσουν ανενόχλητοι. Το δεύτερο όχημα, που είχαν επίσης κλέψει λίγη ώρα νωρίτερα από την περιοχή της Ανδραβίδας, τους περίμενε για τη διαφυγή.

Η δράση τους δεν κράτησε περισσότερο από δύο λεπτά. Μέχρι να φτάσει η ιδιοκτήτρια, ειδοποιημένη από τον συναγερμό, οι ληστές είχαν ήδη εξαφανιστεί, αφήνοντας πίσω χάος και μια τεράστια οικονομική ζημιά.

«Σήκωσαν» τα καλά κομμάτια

«Έλειπαν όλα τα χρυσά, τα βαριά, τα κομμάτια με πέτρες. Δεν έχω λόγια…» λέει σοκαρισμένος άνθρωπος του καταστήματος. Η πρώτη αποτίμηση κάνει λόγο για λεία που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, ποσό που θεωρείται βέβαιο ότι θα ανέβει όσο συνεχίζεται η καταγραφή.

Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Δεν αποκλείεται μάλιστα να πρόκειται για οργανωμένη σπείρα που δρα στην Ηλεία και σε γειτονικούς νομούς, πραγματοποιώντας αντίστοιχες διαρρήξεις.

Η τοπική κοινωνία είναι ανάστατη, καθώς το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά κλοπών και παραβατικών ενεργειών που έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Η εικόνα των τεσσάρων μαυροντυμένων ανδρών που δρουν με τέτοια ψυχραιμία και αποφασιστικότητα προκαλεί προβληματισμό αλλά και φόβο στους κατοίκους.

patrisnews.com