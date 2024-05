Kingdom of the Planet of the Apes: Δείτε το τελικό trailer για μία από τις μεγαλύτερες ταινίες του Μαΐου

Η 20th Century Fox κυκλοφόρησε το τελικό trailer για μία από τις μεγαλύτερες ταινίες για τον Μάιο! Ο λόγος γίνεται για το Kingdom of the Planet of the Apes (Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων), το οποίο αναμένεται να φέρει νέα πνοή στο franchise και να παίζει στους κινηματογράφους από τις 9 Μαΐου.

Ο σκηνοθέτης των Maze Runner, Wes Ball, έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία της ταινίας, ενώ πρωταγωνιστή η Freya Allan του The Witcher, μαζί με τον Owen Teague του It. Θα δείτε επίσης και τους Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) και William H. Macy (Fargo).

Το σενάριο έχει γράψει ο Josh Friedman του War of the Worlds, μαζί με τους Rick Jaffa και Amanda Silver και τον Patrick Aison του Prey. Αυτή η ταινία είναι ουσιαστικά η νέα αρχή που θα κάνει το franchise, το οποίο ξεκινά πολλά χρόνια μετά την ολοκλήρωση του War for the Planet of the Apes. Έτσι, ξέρουμε ήδη ότι θα διαδραματίζεται πολλές γενιές στο μέλλον μετά τη βασιλεία του Caesar, όπου οι πίθηκοι είναι το κυρίαρχο είδος και ζουν αρμονικά, ενώ οι άνθρωποι έχουν περιοριστεί στο να ζουν στη σκιά.

Η περίληψη της ταινίας αναφέρει:

Ο σκηνοθέτης Wes Ball δίνει νέα πνοή στο παγκόσμιο, επικό franchise που διαδραματίζεται στο μέλλον, μετά τη βασιλεία του Καίσαρα, όπου οι πίθηκοι είναι το κυρίαρχο είδος και ζουν αρμονικά μεταξύ τους ενώ οι άνθρωποι ζουν περιορισμένοι και κρυμμένοι. Καθώς ένας νέος τύραννος ηγέτης πίθηκος χτίζει την αυτοκρατορία του, ένας νεαρός πίθηκος ξεκινά ένα οδυνηρό ταξίδι που θα τον κάνει να αμφισβητήσει όλα όσα γνώριζε για το παρελθόν και να κάνει επιλογές που θα καθορίσουν το μέλλον τόσο για τους πιθήκους όσο και για τους ανθρώπους.

Το Kingdom of the Planet of the Apes (Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων) θα παίζει στους κινηματογράφους της Ελλάδας από την Πέμπτη 9 Μαΐου. Παρακολουθήστε το τελικό trailer μέσα από τον player που ακολουθεί.

