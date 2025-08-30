Κίμωλος: Επιλέξιμος προορισμός κάθε επισκέπτη με ποιοτικές αναζητήσεις

Εξαιρετική ήταν η τουριστική κίνηση το καλοκαίρι του 2025 για την Κίμωλο ενώ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι, βάσει της αυξημένης ζήτησης, η σεζόν αναμένεται να επεκταθεί και το φθινόπωρο. Τα παραπάνω επισημαίνει μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Βεντούρης και συμπληρώνει ότι «οι επιχειρήσεις παραμένουν ανοικτές και, όπως όλα δείχνουν, σημαντικό κίνητρο επισκεψιμότητας θα αποτελέσει και το Πανηγύρι της Οσίας Μεθοδίας που θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου».

Η θετική πορεία της τουριστικής σεζόν αποδίδεται, σύμφωνα με τον κ. Βεντούρη, στη συστηματική προσπάθεια του δήμου για την ανάδειξη του προορισμού αλλά και στη θερμή ανταπόκριση που καταγράφεται στην αγορά.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Βεντούρης, «ο δήμος Κιμώλου, λαμβάνοντας τα μηνύματα των αγορών και τις τάσεις που διαμορφώνονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαμόρφωσε μια στρατηγική με σύγχρονη μεθοδολογία την οποία εφάρμοσε συστηματικά με στοχοπροσήλωση για να έχει τα καλύτερα επιθυμητά αποτελέσματα». Η στρατηγική που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, βασίζεται στην ανάδειξη του βιωματικού χαρακτήρα του νησιού, ταυτίζοντας τον επισκέπτη με τον προορισμό.

Στοχευμένη τουριστική στρατηγική

«Σε μια εποχή αλλαγής του τρόπου προσέγγισης των ταξιδιωτών, ο Δήμος Κιμώλου έδειξε να "αφουγκράζεται" τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται διεθνώς. Αντί να επιλέξει τη συνήθη μέθοδο επικοινωνίας με το ελληνικό και το διεθνές κοινό, προτάσσοντας συνθήματα που περιγράφουν τον προορισμό, έκανε τη διαφορά: "Μίλησε" στην ψυχή του επισκέπτη, ταυτίζοντάς τον με το νησί. Είπαμε, με λίγα λόγια, στον υποψήφιο επισκέπτη μας ότι η Κίμωλος είναι η άλλη πλευρά του εαυτού του και στείλαμε το μήνυμα: "Κίμωλος, όπως εσύ, μοναδική, αυθεντική, αληθινή". Γιατί όντως, το νησί μας παρουσιάζεται χωρίς "φτιασίδια", διατηρεί τη φυσιογνωμία του μακριά από τον μαζικό τουρισμό, ανταποκρίνεται στη σχέση αξίας-τιμής, που "απαντάει" στις σύγχρονες απαιτήσεις και δικαιώνει κάθε επιλογή διακοπών για όλο το φάσμα των ηλικιών είτε είναι μεμονωμένοι, είτε ζευγάρια είτε οικογένειες» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Βεντούρης.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει ευχάριστο το γεγονός ότι «αυτή η διαφορετική, πιο ανθρώπινη, προσέγγιση βρίσκει ανταπόκριση στα ελληνικά και ξένα Μέσα Ενημέρωσης, χάρη στην ευρεία καμπάνια ενημέρωσης που έχει "ξετυλιχτεί" το τελευταίο διάστημα από το δήμο μας, με τη βοήθεια της εταιρίας συμβούλων μας, των γραφείων ΕΟΤ εξωτερικού και των διεθνών επαφών που φροντίσαμε να δημιουργήσουμε. Μάλιστα φροντίσαμε να παρουσιάσουμε την εικόνα του νησιού με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας προωθώντας στην ελληνική και την ξένη αγορά ένα δίγλωσσο ηλεκτρονικό "περιοδικό" σε μορφή e-book».

Όπως τονίζει ο δήμαρχος Κιμώλου «η στρατηγική μας επικεντρώνεται στα βιωματικά στοιχεία του προορισμού και στα μοναδικά του πλεονεκτήματα, αυτά που σήμερα αναζητά ο σύγχρονος επισκέπτης. Και δεν είναι τυχαίο που πρόσφατη έρευνα από την Αμερική κατέταξε τα Πράσσα ως την πρώτη παραλία με τα πιο καθαρά νερά. Γιατί, θα πρόσθετα, όσο πεντακάθαρα είναι τα νερά που περιβάλλουν το νησί μας, το ίδιο ξεκάθαρη είναι και η εικόνα του στα μάτια του κάθε επισκέπτη με ποιοτικές αναζητήσεις».

Ένα παραδοσιακό κυκλαδίτικο κόσμημα

Η Κίμωλος είναι νησί με πλούσιες ιστορικές καταγραφές. Σύμφωνα με την παράδοση, πρώτος μυθικός οικιστής της υπήρξε ο Κίμωλος στον οποίο οφείλει το όνομά της. Το Μεσαίωνα και μέχρι τους χρόνους της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 ονομαζόταν Αρζαντιέρα ή Αρζεντιέρα, λέξη ενετικής προέλευσης, λόγω των ασημόχρωμων βράχων της στα νότια.

Διατηρεί έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς από την αρχαιότητα είναι «μονόπολις», δηλαδή έχει μόνο ένα κύριο χωριό, που έχει την ίδια ονομασία (Χωριό) και είναι το μοναδικό αστικό κέντρο. Εκεί συναντάμε το Μεσαιωνικό Κάστρο και τα Μουσεία και λίγο πιο πάνω τους Ανεμόμυλους. Όλο το Χωριό είναι όμορφο με υπέροχη θέα και με χαρακτηριστικές κυκλαδίτικες πινελιές που βρίσκονται στα στενά φιδογυριστά δρομάκια.

Παρά το μικρό της μέγεθος, η Κίμωλος διαθέτει πάνω από 80 εκκλησιές και ξωκλήσια. Πολλές είναι πραγματικά μοναδικές για την αρχιτεκτονική τους αξία, τα τέμπλα και τις εικόνες τους. Ο Μητροπολιτικός Ναός της Παναγίας της Οδηγήτριας αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και επιβλητικά μνημεία της Κιμώλου, συνδέοντας τη θρησκευτική ζωή του νησιού με την ιστορία και την πολιτιστική του κληρονομιά.

Στο βορειοδυτικό τμήμα της Κιμώλου, υπάρχει ένα τεράστιο πέτρινο μανιτάρι που οι κάτοικοι το ονομάζουν «Σκιάδι». Ένα μνημείο της φύσης που οφείλει τη δημιουργία του στα διαφορετικά πετρώματα που το αποτελούν. Πρόκειται για σπάνιο μνημείο, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, εντυπωσιακό για το μέγεθος και τη μορφή του, που είναι ενταγμένο στον Άτλαντα των Γεωλογικών Μνημείων του Αιγαίου.

Η Κίμωλος, εκτός από την απαράμιλλη φυσική ομορφιά της, φημίζεται και για τη μοναδική της γαστρονομία, που βασίζεται σε αγνά και τοπικά υλικά που προφέρουν μια πανδαισία γεύσεων. Διαθέτει όμως και μοναδικές παραλίες, όπως τα Πράσσα, την πλέον δημοφιλή του νησιού όπου η λευκή άμμος με τυρκουάζ νερά συνθέτουν ένα ειδυλλιακό τοπίο και κατάφερε να αποσπάσει την τιμητική διάκριση «της πιο καθαρής παραλίας στον κόσμο».

Δίπλα στο δρόμο προς τα Πράσσα, συναντάμε το Λειβαδάκι, που μοιάζει με υπερμεγέθη προστατευόμενη πισίνα, την Ψάθη που είναι ουσιαστικά το λιμάνι του νησιού όπου φτάνει το πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά και το Ferry Boat από την γειτονική Μήλο, το Ρέμα όπου ένας μεγάλος βράχος στη θάλασσα με τη μορφή ενός ελέφαντα συνθέτει ένα από τα πιο ειδυλλιακά και χαρακτηριστικά κυκλαδίτικα τοπία, το ψαράδικο χωριό της Γούπας τα βράχια του Καρά το μικρό Σαρακήνικο της Κιμώλου, το Κλήμα, τη Ζαχαριά με θέα στην Πολύαιγο, την παραλία στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου που χτίστηκε το 18ο αιώνα, την ακτή της Αλυκής, την Μπονάτσα, το Καλαμίτσι και τις διανικές για κολύμπι αλλά και μοναδική απόλαυση του ηλιοβασιλέματος τα Μαυροσπήλια και τις γεωμορφές «Ασπράγκρεμνα» που προσφέρονται για καλλιτεχνική φωτογράφηση.

Τον κατάλογο συμπληρώνουν Ελληνικά, Δέκας, Μοναστήρια, Σούφη καθώς και πολλές άλλες παραλίες επισκέψιμες με σκάφος, όπως η Σπηλιά της Γερακιάς, τα Θέρμα, το Αγιόκλημα, Κάστρο και Αθηνιάς και φυσικά οι παραλίες της Πολυαίγου που συμπληρώνουν τη μαγευτική εικόνα.