Κέρδισε ένα εξαιρετικό Power Bank - Λάβε μέρος στο διαγωνισμό του Policenet.gr

Το Policenet.gr, σε συνεργασία με το κατάστημα Vasilikos Import-Trade, διοργανώνει έναν μοναδικό διαγωνισμό στο Instagram, με δώρο ένα Nitecore NB Air Power Bank 5000mAh – ιδανικό για όσους αγαπούν τις outdoor δραστηριότητες και χρειάζονται πάντα ενέργεια όπου κι αν βρίσκονται!

Το Nitecore NBair, είναι ένα εξαιρετικά εύχρηστο power bank με χωρητικότητα 5.000 mAh, σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση και ταξίδια.

Χάρη στον δείκτη προστασίας IPX7, αντέχει σε βροχή ή υγρασία, καθιστώντας το κατάλληλο και για εξωτερικές δραστηριότητες.

Το σχήμα του με στρογγυλεμένες γωνίες το καθιστά άνετο στο κράτημα και πιο ανθεκτικό σε χτυπήματα ή τριβές.

Συνολικά, το Nitecore NBair προσφέρει ισορροπία μεταξύ φορητότητας, αξιοπιστίας και καλής απόδοσης, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για όσους χρειάζονται φόρτιση εν κινήσει.