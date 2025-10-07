PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Κεραυνός “χτύπησε” χειριστή μηχανήματος

16:36 | 07/10/2025

Παρολίγο τραγωδία σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή στην οδό Μπουμπουλίνας και Φράττη στην Πάτρα.

Γύρω στις 10.30 το πρωί έπεσε κεραυνός στο κέντρο της πόλης και χτύπησε 42χρονο χειριστή μηχανήματος που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από συναδέλφους του, δέχθηκε ισχυρό φορτίο και σωριάστηκε αναίσθητος.

Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο το πλήρωμα του οποίου του παρείχε πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Πηγή: tempo24.news 

ΠΑΤΡΑ
