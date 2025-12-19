ΚΕ.ΜΕ.Α – ΕΛ.ΑΣ. : Ολοκλήρωση δύο Έργων ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και της αθλητικής βίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η τελετή λήξης του Συνεδρίου που σηματοδότησε την ολοκλήρωση δύο σημαντικών Έργων της Ελληνικής Αστυνομίας, με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), τα οποία αφορούν στη βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και τη διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων και την πρόληψη της αθλητικής βίας.

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος, στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τη βαρύτητα που αποδίδει η Πολιτεία στα δύο αυτά κοινωνικά φαινόμενα.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στην αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, τόνισε ότι «το κράτος οφείλει να προστατεύει, να υποστηρίζει, να προλαμβάνει το κακό», επισημαίνοντας πως, τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας βρίσκονται «κοντά σε αυτήν ή αυτόν που υφίσταται τη βία», δίνοντας λύσεις και προλαμβάνοντας «άσχημες εξελίξεις», ενώ παράλληλα «περνάει το μήνυμα στην κοινωνία ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε τέτοια φαινόμενα».

Σχετικά με την αθλητική βία, ο κ. Υφυπουργός επισήμανε ότι, μέσα από μεθοδικές παρεμβάσεις και καλύτερη οργάνωση, «το περσινό πρωτάθλημα είναι ίσως το μόνο που έγινε τα τελευταία χρόνια χωρίς βία, χωρίς μεγάλα περιστατικά», προσθέτοντας ότι είναι ένας αγώνας που «οφείλουμε να μην εφησυχάζουμε και να δίνουμε έμφαση στην πρόληψη». Κλείνοντας, εξήρε το έργο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ευχόμενος υγεία, δύναμη και πίστη στο καθήκον, πάντα «στην υπηρεσία του πολίτη και στη στήριξη του κάθε αδύναμου».

Από την πλευρά του ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, αναφέρθηκε στην επιτυχή ολοκλήρωση «μίας πολύ σημαντικής δραστηριότητας», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕ.Α. και περιλαμβάνει «δύο εξαιρετικές δράσεις, που αναπτύσσουμε εδώ και δύο χρόνια».

Για την αθλητική βία, σημείωσε ότι «για άλλη μία συνεχόμενη αθλητική περίοδο τα αποτελέσματα δικαιώνουν αυτή την απόφαση και τη στρατηγική μας», τονίζοντας τη σημασία της «σταθερότητας, της συνέχειας και της συνέπειας», ώστε να εμπεδωθεί το δόγμα της «μηδενικής ανοχής». Παράλληλα, επισήμανε ότι η βία στους αθλητικούς χώρους συνδέεται με άλλες μορφές εγκληματικότητας, όπως «ναρκωτικά, όπλα και άλλες μορφές του κοινού εγκλήματος», γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία μια αποφασιστική και διαρκή απάντηση, όπως είπε.

Σε ό,τι αφορά την ενδοοικογενειακή βία, σημείωσε ότι, παρά τον ανησυχητικό αριθμό καταγγελιών, το γεγονός ότι τα θύματα μιλούν και έρχονται στην Αστυνομία και μας εμπιστεύονται, αποτελεί θετικό δείγμα. Υπογράμμισε, δε, ότι η Ελληνική Αστυνομία οφείλει να δρα «συστηματικά» για την προστασία των θυμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εκπαιδευτικές δράσεις και στα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν, τονίζοντας ότι «εγκαινιάζουν μια νέα αντίληψη», στην οποία πρέπει να επενδύσουμε περαιτέρω, με περισσότερες εκπαιδεύσεις, καινοτόμες δράσεις και τεχνολογικά εργαλεία.

Για «μια στιγμή που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση δύο έργων με βαθιά κοινωνική αξία και στρατηγική σημασία», έκανε λόγο ο Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, Δρ Γεώργιος Κοσμίδης. Όπως είπε, τα έργα υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, «επιβεβαιώνοντας τη βούληση της Πολιτείας να επενδύσει σε δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα».

Αναφερόμενος στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας, σημείωσε ότι πρόκειται για μια «επένδυση που έχει στον πυρήνα της τον άνθρωπο», η οποία ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα «σε πραγματικό χρόνο», μέσα από εξειδικευμένη εκπαίδευση, σύγχρονα πρότυπα παρέμβασης και τεχνολογικό εξοπλισμό, που συνδέουν «τη γνώση με την πράξη».

Για το έργο της αθλητικής βίας, υπογράμμισε ότι στόχευσε στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε «περιβάλλοντα υψηλής έντασης», με έμφαση στην πρόληψη, τη διαχείριση πλήθους και την αξιοποίηση διεθνών πρακτικών, επισημαίνοντας ότι η παράδοση τεχνολογικού εξοπλισμού και η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων εκπαίδευσης ενισχύουν ουσιαστικά τόσο το εκπαιδευτικό αποτύπωμα όσο και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Κλείνοντας, ευχαρίστησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για την εμπιστοσύνη προς το ΚΕ.ΜΕ.Α., τονίζοντας ότι τα δύο έργα «αποτελούν την αρχή μιας συνεχούς και δυναμικής προσπάθειας».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι Αστυνομικοί Διευθυντές Νικόλαος Πετρόπουλος και Γεωργία Πατρωνούδη παρουσίασαν αναλυτικά τα αποτελέσματα των δύο Έργων, αναδεικνύοντας το εύρος των εκπαιδευτικών δράσεων, τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν και την ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στους τομείς της αθλητικής και της ενδοοικογενειακής βίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επίδοση τιμητικών πλακετών, επισφραγίζοντας τη συνεργασία και τη συλλογική προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων για μια πιο ασφαλή, πιο ανθρώπινη και πιο αποτελεσματική αστυνομική πρακτική.