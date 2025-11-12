Το ΚΕΜΕΑ εκπόνησε τη μελέτη φυσικής ασφάλειας των εγκαταστάσεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Στα γραφεία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πραγματοποιήθηκε χθες η επίσημη παράδοση της μελέτης φυσικής ασφάλειας των εγκαταστάσεών της, που εκπονήθηκε από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), υπό την εποπτεία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Τη μελέτη παρέδωσε στον πρόεδρο της Αρχής, αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ο διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.Α., Γεώργιος Κοσμίδης, «ενισχύοντας την ήδη παγιωμένη και εξαιρετικά αποτελεσματική συνεργασία των δύο φορέων», όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «έναν από τους πλέον κρίσιμους και σημαντικούς φορείς της χώρας, επιτελώντας πολυεπίπεδο έργο υψηλής εθνικής σημασίας και διεθνούς βαρύτητας».

«Η ιδιαίτερα επιτυχημένη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora και οργανισμούς, καθώς και σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, καταδεικνύουν τον επαγγελματισμό, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά της», όπως σημειώνεται.

Από την άλλη, το ΚΕ.ΜΕ.Α., όπως επισημαίνεται, είναι «ο μοναδικός αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την εκπόνηση τέτοιων μελετών φυσικής ασφάλειας» και «με ιδιαίτερα έμπειρα, εξειδικευμένα και καταρτισμένα στελέχη, λειτουργεί με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και επαγγελματικές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα σε κάθε έργο που αναλαμβάνει».

Όπως ανακοινώθηκε, «η εκπόνηση και παράδοση της μελέτης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Αρχής και του ΚΕ.ΜΕ.Α., το οποίο επισφραγίζει την εξαιρετικά στενή, αποδοτική και στρατηγικής σημασίας συνεργασία των δύο φορέων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η μελέτη χαρακτηρίζεται από υψηλή επιστημονική και τεχνική τεκμηρίωση, ενσωματώνει τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις φυσικής ασφάλειας και αποτελεί εθνικό, αλλά και διεθνές σημείο αναφοράς στον τομέα της φυσικής ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών».

«Το έργο διασφαλίζει ότι για τις εγκαταστάσεις της Αρχής προβλέπονται τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, ενώ το ΚΕ.ΜΕ.Α. επιβεβαιώνει τη θέση του ως ηγέτης στον τομέα των μελετών ασφαλείας, παρέχοντας υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας και επαγγελματισμού», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Εξάλλου, όπως τονίζεται, η συνεργασία των δύο φορέων έχει αποδειχθεί πολύτιμη και αποτελεσματική, αποφέροντας εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα για την Ελλάδα.

«Η παράδοση της μελέτης από τον κ. Κοσμίδη στον πρόεδρο της Αρχής κ. Βουρλιώτη, σηματοδοτεί τη σημασία και την υψηλή προτεραιότητα που δίδεται στην ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών, αλλά και τη βούληση για συνεχή, στενή και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών».

«Η Αρχή και το ΚΕ.ΜΕ.Α., με την υποστήριξη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, συνεχίζουν να λειτουργούν ως κομβικοί και εξαιρετικά κρίσιμοι φορείς, διασφαλίζοντας όχι μόνο την προστασία των υποδομών και τη συμμόρφωση με εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας, αλλά και την ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της Ελλάδας. Η συνεργασία τους αποτελεί πολύτιμο παράδειγμα στρατηγικής και αποδοτικής συνέργειας, με πολλαπλά οφέλη για τη χώρα, ενώ η συγκεκριμένη μελέτη υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς», καταλήγει η ανακοίνωση.