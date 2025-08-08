Kεφαλονιά: Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά στο Καραβάδο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στη περιοχή Καραβάδο στην Κεφαλονιά, με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να είναι σύμμαχος της φωτιάς.

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ειδικότερα, επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Τέλος, από το λιμάνι της Κυλλήνης αναχωρούν για το νησί, προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις, 22 πυροσβέστες, 4 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ.