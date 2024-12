Καζακστάν: Συντριβή επιβατικού αεροπλάνου-Yπάρχουν επιζώντες

Επιβατικό αεροπλάνο συνετρίβη σήμερα κοντά στην πόλη Άχταου στο Καζακστάν και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν επιζώντες, αναφέρει το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν σε ανακοίνωσή του.

Σωστικά συνεργεία προσπαθούν να κατασβέσουν πυρκαγιά στο σημείο της συντριβής, προσθέτει το υπουργείο.

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ότι το αεροπλάνο διαχειριζόταν η εταιρεία Azerbaijan Airlines και είχε αναχωρήσει από το Μπακού με προορισμό το Γκρόζνι της Τσετσενίας στη Ρωσία, αλλά λόγω ομίχλης στο Γκρόζνι η πτήση είχε εκτραπεί.

Προς το παρόν η Azerbaijan Airlines δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Καζακστάν, στο αεροπλάνο επέβαιναν 105 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Το Reuters δεν ήταν σε θέση προς το παρόν να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή.

Before that, the plane made several circles over the airport. pic.twitter.com/rbcxjejFxR

Kazakh media reports that the plane flying from Baku to Grozny crashed at Aktau airport.

⚡️⚡️ BREAKING: A passenger plane flying from Baku to Grozny has crashed in Kazakhstan, with 72 people on board

The aircraft, operated by Azerbaijan Airlines, went down near the Kazakh city of Aktau, according to local news agency Tengrinews.

The plane carried 67 passengers and… pic.twitter.com/DJPlq7Vaxm

