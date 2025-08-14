ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Θέμα: Καθυστερήσεις στην καταβολή προκαταβολών αποσπάσεων – Πτωχεύσατε τον ήδη πτωχευμένο!

Μόνο στην Ελλάδα αυτά!

Ο αριθμός των αποσπασμένων συναδέλφων μας έχει φτάσει σε επίπεδα που ξεπερνούν κάθε όριο και λογική, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης αδυναμία στη διεκπεραίωση των υπομνημάτων και, κατ’ επέκταση, καθυστέρηση στην καταβολή των απαραίτητων αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων, οι προβλεπόμενες προκαταβολές για τις διαταχθείσες αποσπάσεις καταβάλλονται με καθυστέρηση έως και 10-14 ημέρες μετά την έκδοση του φύλλου πορείας.

Η Ένωσή μας έχει επανειλημμένως καταγγείλει το φαινόμενο των άκριτων και, στις περισσότερες περιπτώσεις, χωρίς ουσιαστική ανάγκη αποσπάσεων, που οδηγούν σε σκανδαλώδη κατασπατάληση χρηματικών πόρων. Την ώρα που το σύνολο των αστυνομικών βιώνει συνθήκες που θυμίζουν τους «Άθλιους» του Βίκτορος Ουγκό, οι αποσπάσεις χωρίς έλεγχο συνεχίζονται ακάθεκτες .

Από τη στιγμή που η απόσπαση διατάσσεται και το φύλλο πορείας εκδίδεται, η καταβολή της προκαταβολής πρέπει να είναι αυτονόητη και να πραγματοποιείται εγκαίρως – ακόμη και πριν από την αναχώρηση του συναδέλφου. Το ότι φτάσαμε στο σήμερα , όπου η πληρωμή γίνεται σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, είναι απαράδεκτο .

Οι υπερβολικές αποσπάσεις έχουν εξαντλήσει το εργατικό δυναμικό των διαχειρίσεων, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αντί να απλουστευτούν έχουν διογκωθεί, ενώ τα διαθέσιμα κονδύλια αποδεικνύονται ανεπαρκή.

Δυστυχώς, καμία διάθεση δεν φαίνεται να υπάρχει για περιορισμό των ρουσφετιών - των «εξυπηρετήσεων» και της οικονομικής θωράκισης όλων των αστυνομικών ! Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, οι βάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας θα έχουν την ίδια τύχη με τις προκαταβολές των αποσπάσεων: θα μηδενιστούν.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος

Ο Γεν. Γραμματέας

ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ Νικόλαος