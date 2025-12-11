Καθορισμός δικαιούχων Επιδόματος Διοίκησης - Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» στο Μέρος Γ’ «Μισθολογικές ρυθμίσεις για τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας…», θεσμοθετήθηκε η χορήγηση επιδόματος διοίκησης για την Ελληνική Αστυνομία.

Όπως ρητά ορίζει ο νόμος οι δικαιούχοι και τα ποσά θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν σχετικής εισήγησης του κ Αρχηγού της Ελ. Αστυνομίας.

Επειδή έως τώρα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση παρακαλούμε όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη:

Την από 2/9/2025 υπ΄ αριθ. 40-2025 πρότασή μας σχετικά με τα ποσά και τους δικαιούχους του Επιδόματος Διοίκησης.

Την χορήγηση του επιδόματος διοίκησης σε όσους ασκούν καθήκοντα Διοικητή επιπέδου σταθμού και άνω, ανεξαρτήτως βαθμού και αύξησή του στα ποσά που έχει προτείνει η Ομοσπονδία, προκειμένου να συγκλίνουν με τα αντίστοιχα του δημοσίου τομέα.

Την χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος αναδρομικά από την ψήφιση του σχετικού νόμου.

Θεωρούμε ότι είναι ζήτημα αξιοπιστίας της πολιτείας και αξιοπρέπειας για τους ασκούντες διοίκηση αστυνομικούς.