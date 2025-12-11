Καθορισμός δικαιούχων Επιδόματος Διοίκησης - Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» στο Μέρος Γ’ «Μισθολογικές ρυθμίσεις για τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας…», θεσμοθετήθηκε η χορήγηση επιδόματος διοίκησης για την Ελληνική Αστυνομία.
Διαβάστε επίσης
Όπως ρητά ορίζει ο νόμος οι δικαιούχοι και τα ποσά θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν σχετικής εισήγησης του κ Αρχηγού της Ελ. Αστυνομίας.
Επειδή έως τώρα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση παρακαλούμε όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη:
- Την από 2/9/2025 υπ΄ αριθ. 40-2025 πρότασή μας σχετικά με τα ποσά και τους δικαιούχους του Επιδόματος Διοίκησης.
- Την χορήγηση του επιδόματος διοίκησης σε όσους ασκούν καθήκοντα Διοικητή επιπέδου σταθμού και άνω, ανεξαρτήτως βαθμού και αύξησή του στα ποσά που έχει προτείνει η Ομοσπονδία, προκειμένου να συγκλίνουν με τα αντίστοιχα του δημοσίου τομέα.
- Την χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος αναδρομικά από την ψήφιση του σχετικού νόμου.
Θεωρούμε ότι είναι ζήτημα αξιοπιστίας της πολιτείας και αξιοπρέπειας για τους ασκούντες διοίκηση αστυνομικούς.