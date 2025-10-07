Καθολικός ιερωμένος δολοφονήθηκε στο νότιο Μεξικό

Καθολικός ιερέας δολοφονήθηκε στη μεξικανική πολιτεία Γκερέρο (νότια), τομέα της χώρας τον οποίο λυμαίνονται συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι αρχές.

Ο Μπερτόλδο Πανταλεόν Εστράδα, 58 ετών, εξαφανίστηκε χθες το πρωί και, μερικές ώρες αργότερα, η πολιτειακή εισαγγελία ανακοίνωσε πως εντοπίστηκε το πτώμα του και πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες για το έγκλημα.

Διαβάστε επίσης

Αναφορά της αστυνομίας που επικαλέστηκαν μέσα ενημέρωσης ωστόσο ανέφερε ότι το θύμα υπέστη πολλαπλά τραύματα από σφαίρες.

Ο πάτερ Εστράδα, που ιερουργούσε προσωρινά ως ενορίτης σε ορεινή περιοχή στην πολιτεία Γκερέρο, θεάθηκε για τελευταία φορά στην κοινότητα Κοκούλα, δήμο ο οποίος γειτονεύει με την κοινότητα Εδουάρδο Νέρι, όπου βρέθηκε το πτώμα του.

Η επισκοπή στην Τσιλπανσίνγκο-Τσιλάπα επιβεβαίωσε τον θάνατο του ιερωμένου κι ανακοίνωσε πως η σορός του θα εκτεθεί σε δημόσιο προσκύνημα σε ναό της περιοχής.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, η καθολική εκκλησία της χώρας θρηνεί κάπου δέκα ιερωμένους από το 2018: έχασαν τη ζωή τους σε επεισόδια που συνδέθηκαν με το οργανωμένο έγκλημα.

Την 20ή Οκτωβρίου 2024, ο ιθαγενής ιερωμένος και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μαρσέλο Πέρες δολοφονήθηκε στην πολιτεία Τσιάπας (νότια).

Οι δολοφονίες δυο ιησουιτών ιερέων, του Χαβιέρ Κάμπος Μοράλες και του Χοακίν Σέσαρ Μόρα Σαλασάρ, μέσα στην εκκλησία τους, στην πολιτεία Τσιουάουα (βόρεια), την 20ή Ιουνίου 2022, είχαν πυροδοτήσει κατακραυγή στη χώρα και διεθνώς.

Επί σχεδόν δυο δεκαετίες, το Μεξικό σαρώνεται από κύμα βίας αποδιδόμενο από τις αρχές στα καρτέλ των ναρκωτικών, με όχι λιγότερες από 30.000 ανθρωποκτονίες σε ετήσια βάση.

Μπροστά στις αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες και ακατάπαυστο κύμα απαγωγών, κλοπών και εκβιάσεων που υφίστανται κάτοικοι, ορισμένοι ιερωμένοι στην Γκερέρο έχουν αποπειραθεί μεσολάβηση για να εξασφαλιστεί εκεχειρία.