Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια - Δημιουργήθηκε "κρατήρας"

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στα Μελίσσια η θραύση ενός κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει το οδόστρωμα και να ανοίξει «κρατήρας».

​Λόγω της καθίζησης, η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας έχει διακοπεί από το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου, με συνέπεια να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της ΕΥΔΑΠ με τη συνδρομή εκσκαφέα για την αποκατάσταση της ζημιάς, καθώς και προσωπικό του Δήμου που ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Λόγω του συμβάντος η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσεις σε ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.

